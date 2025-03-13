Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

Если привычные жареные сырники вам надоели, следует запечь изделия в духовке. Можно добавить ягоды и бананово-йогуртовую начинку. У вас получится действительно оригинальный десерт, который поразит всех.

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Идея приготовления оригинальных запеченных сырников опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Масло вам не понадобится.

Ингредиенты:

сыр – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

сахар – 1 ст.л. (если любите сладенькое тогда дайте 3 )

цедра апельсина – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

йогурт – 100-150 мл.

банан – половина (или сахар 1 ст.л.)

яичный белок который останется после смазки.

крахмал – 0,5 ч.л.

ягоды

Способ приготовления:

1. Добавить в сыр яйцо, всыпать сахар, цедра апельсина.

2. Зюить погружным блендером или перетереть.

3. Добавить муку и перемешать.

4. Сформировать шарики.

5. Выложить пергамент.

6. Влажной ложкой сформировать углубления и бортики.

7. Желтком смазать бортики.

8. Поставить в разогретую духовку на 170 градусов на 15 минут.

9. Для начинки объединить йогурт, банан, белок, крахмал.

10. Взбить нанурирующим блендером.

11. Наполнить начинкой.

12. Сверху выложить ягоды.

13. Запекать при температуре 170 градусов 15-20 минут.

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