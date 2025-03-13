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Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
48
Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

Если привычные жареные сырники вам надоели, следует запечь изделия в духовке. Можно добавить ягоды и бананово-йогуртовую начинку. У вас получится действительно оригинальный десерт, который поразит всех.

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Идея приготовления оригинальных запеченных сырников опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Масло вам не понадобится.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

Ингредиенты:

  • сыр – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л. (если любите сладенькое тогда дайте 3 )
  • цедра апельсина – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • йогурт – 100-150 мл.
  • банан – половина (или сахар 1 ст.л.)
  • яичный белок который останется после смазки.
  • крахмал – 0,5 ч.л.
  • ягоды

Способ приготовления:

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

1. Добавить в сыр яйцо, всыпать сахар, цедра апельсина.

2. Зюить погружным блендером или перетереть.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

3. Добавить муку и перемешать.

4. Сформировать шарики.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

5. Выложить пергамент.

6. Влажной ложкой сформировать углубления и бортики.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

7. Желтком смазать бортики.

8. Поставить в разогретую духовку на 170 градусов на 15 минут.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

9. Для начинки объединить йогурт, банан, белок, крахмал.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

10. Взбить нанурирующим блендером.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

11. Наполнить начинкой.

12. Сверху выложить ягоды.

Сырники по-новому: как вкусно запечь изделия в духовке с ягодами

13. Запекать при температуре 170 градусов 15-20 минут.

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