Сырные булочки на Колодия: рецепт вкусной традиционной выпечки

Колодия – это праздник, отмечаемый в течение недели перед началом Великого поста. Также этот праздник называют Масленицей, и готовят на него блины. Помимо блинов традиционным блюдом на праздник есть булочки.

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Как приготовить творожные булочки на Колодия, в Instagram рассказала фудблогер с ником albik food. Вины получатся не только вкусными, но и очень красивыми.

Ингредиенты

Мука – 650-700 гр

Соль – щепотка

Творог – 200 гр

Сахар – 120 гр

Ванильный сахар – 16 гр

Теплое молоко – 300 мл

Свежие дрожжи – 20 гр

Сливочное масло растопленное – 80 гр

Желток – 1 шт+1 ст.л. молока для смазки

Ингредиенты для вишневой начинки

Вишня – 200 гр

Сахар – 100 гр

Крахмал кукурузный – 25 гр

Ингредиенты для крошки

Мука – 40-50 гр

Сахар – 50 гр

Масло сливочное – 20 гр

Способ приготовления

1. К молоку добавляем сахар, яйца, дрожжи и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем.

2. Добавляем творог и муку, замешиваем тесто. Накрываем пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.

3. Обходим тесто, разделяем на равные части и формируем шарики. Выкладываем на противень, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.

4. К вишне добавляем сахар, крахмал и увариваем до загущения.

5. Булочки смазываем желтком с молоком и делаем углубление с помощью рюмки. Туда выкладываем вишневую начинку.

6. Для крошки совмещаем все ингредиенты и перетираем руками в крошку.

7. Присыпаем крошкой булочки и отправляем выпекаться при 180 градусах в течение 20-25 минут.

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