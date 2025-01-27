Сырные булочки на Колодия: рецепт вкусной традиционной выпечки
Колодия – это праздник, отмечаемый в течение недели перед началом Великого поста. Также этот праздник называют Масленицей, и готовят на него блины. Помимо блинов традиционным блюдом на праздник есть булочки.
Как приготовить творожные булочки на Колодия, в Instagram рассказала фудблогер с ником albik food. Вины получатся не только вкусными, но и очень красивыми.
Ингредиенты
- Мука – 650-700 гр
- Соль – щепотка
- Творог – 200 гр
- Сахар – 120 гр
- Ванильный сахар – 16 гр
- Теплое молоко – 300 мл
- Свежие дрожжи – 20 гр
- Сливочное масло растопленное – 80 гр
- Желток – 1 шт+1 ст.л. молока для смазки
Ингредиенты для вишневой начинки
- Вишня – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Крахмал кукурузный – 25 гр
Ингредиенты для крошки
- Мука – 40-50 гр
- Сахар – 50 гр
- Масло сливочное – 20 гр
Способ приготовления
1. К молоку добавляем сахар, яйца, дрожжи и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем.
2. Добавляем творог и муку, замешиваем тесто. Накрываем пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.
3. Обходим тесто, разделяем на равные части и формируем шарики. Выкладываем на противень, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.
4. К вишне добавляем сахар, крахмал и увариваем до загущения.
5. Булочки смазываем желтком с молоком и делаем углубление с помощью рюмки. Туда выкладываем вишневую начинку.
6. Для крошки совмещаем все ингредиенты и перетираем руками в крошку.
7. Присыпаем крошкой булочки и отправляем выпекаться при 180 градусах в течение 20-25 минут.
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