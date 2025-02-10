Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

Киш – очень сытный пирог, который идеально подходит для обеда. Очень простое тесто сможет приготовить даже неопытная хозяйка. Для начинки понадобятся достаточно питательные и диетические продукты, которые после запекания получаются очень сочными.

Видео дня

Как приготовить киш с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Заливка отлично сочетается с начинкой.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

холодное молоко – 1 ст.л. (или воды)

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты:

куриное филе – 300-400 г

брокколи – 200-300 г

сыр – 100 г

томаты черри

Ингредиенты для заливки:

яйца – 4 шт.

сливки 20% – 250 мл.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для основания к муке добавить соль, холодное масло.

2. Перетереть до состояния крошки.

4. Далее добавить яйцо, молоко.

5. Быстро замешать однородное тесто.

6. Поставить в пакет-слайдер и отправить в холодильник на 20-30 минут.

7. Для начинки обжарить до готовности куриное филе, специи добавить по вкусу и отварить до полуготовности брокколи 2-3 минуты, не более, после сразу переложить его в холодную воду, это поможет сохранить яркий цвет.

8. Тесто раскатайте в тонкий пласт толщиной 5 мм, переложите в форму, равномерно распределите и выложите начинку.

9. Для заливки соединить все ингредиенты, вылить ее сверху на основание, посыпать сыром, добавить помидоры черри и отправить в форму.

10. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: