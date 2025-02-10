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Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
177
Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

Киш – очень сытный пирог, который идеально подходит для обеда. Очень простое тесто сможет приготовить даже неопытная хозяйка. Для начинки понадобятся достаточно питательные и диетические продукты, которые после запекания получаются очень сочными.

Видео дня

Как приготовить киш с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Заливка отлично сочетается с начинкой.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • холодное молоко – 1 ст.л. (или воды)
  • соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300-400 г
  • брокколи – 200-300 г
  • сыр – 100 г
  • томаты черри

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 4 шт.
  • сливки 20% – 250 мл.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

1. Для основания к муке добавить соль, холодное масло.

2. Перетереть до состояния крошки.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

4. Далее добавить яйцо, молоко.

5. Быстро замешать однородное тесто.

6. Поставить в пакет-слайдер и отправить в холодильник на 20-30 минут.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

7. Для начинки обжарить до готовности куриное филе, специи добавить по вкусу и отварить до полуготовности брокколи 2-3 минуты, не более, после сразу переложить его в холодную воду, это поможет сохранить яркий цвет.

8. Тесто раскатайте в тонкий пласт толщиной 5 мм, переложите в форму, равномерно распределите и выложите начинку.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

9. Для заливки соединить все ингредиенты, вылить ее сверху на основание, посыпать сыром, добавить помидоры черри и отправить в форму.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

10. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех

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