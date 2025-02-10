Сытный киш с курицей и овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех
Киш – очень сытный пирог, который идеально подходит для обеда. Очень простое тесто сможет приготовить даже неопытная хозяйка. Для начинки понадобятся достаточно питательные и диетические продукты, которые после запекания получаются очень сочными.
Как приготовить киш с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Заливка отлично сочетается с начинкой.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- холодное молоко – 1 ст.л. (или воды)
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300-400 г
- брокколи – 200-300 г
- сыр – 100 г
- томаты черри
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 4 шт.
- сливки 20% – 250 мл.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для основания к муке добавить соль, холодное масло.
2. Перетереть до состояния крошки.
4. Далее добавить яйцо, молоко.
5. Быстро замешать однородное тесто.
6. Поставить в пакет-слайдер и отправить в холодильник на 20-30 минут.
7. Для начинки обжарить до готовности куриное филе, специи добавить по вкусу и отварить до полуготовности брокколи 2-3 минуты, не более, после сразу переложить его в холодную воду, это поможет сохранить яркий цвет.
8. Тесто раскатайте в тонкий пласт толщиной 5 мм, переложите в форму, равномерно распределите и выложите начинку.
9. Для заливки соединить все ингредиенты, вылить ее сверху на основание, посыпать сыром, добавить помидоры черри и отправить в форму.
10. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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