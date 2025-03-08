Сюрпризы и хорошее настроение: каким знакам зодиака повезет в выходные 8-9 марта

В эти выходные, 8-9 марта, звезды будут особенно благосклонны к трем знакам зодиака. Их ждут сюрпризы, успехи и хорошее настроение.

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Повезет Овну, Весам и Скорпиону, пишет Kobieta. Что ждет вас в субботу и воскресенье, читайте в гороскопе.

Овен

Эти выходные будут насыщены интересными событиями. Овны будут полны энергии для действий и мотивации. Одинокие Овны могут влюбиться, а те, кто в отношениях, почувствуют больше близости. Вы можете получить неожиданные финансовые доходы или хорошие новости, связанные с работой. Это благоприятные дни для смелых решений.

Весы

Выходные Весам принесут спокойствие, радость и позитивные события. Отношения с близкими улучшатся. Также вы почувствуете творческую энергию. Это отличное время для свиданий и романтики. Весов ожидает встреча с друзьями, которых они давно не видели. В эмоциональной сфере будет царить гармония. Используйте выходные, чтобы отдохнуть и наладить отношения.

Скорпион

Скорпионы могут сделать важные открытия в личной сфере в эти выходные. Вы осознаете свои истинные потребности и сможете принять прорывные решения. Кроме того, есть возможность встретить человека, который значительно повлияет на ваше будущее. Сильная интуиция поможет вам принять важные решения. Будут возможности для личностного развития. Это хорошее время для новых начинаний, так что не стоит бояться вызовов.