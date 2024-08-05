Так и не вышли в производство: эффектные суперкары, оставшиеся только концептом

Каждый концепт-кар – это своеобразный взгляд на будущее, в котором производители демонстрируют, какими могут быть автомобили будущего. Однако не все эти модели доходят до стадии массового производства.

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Часто причиной неудачи финансовые ограничения, технические сложности или изменения в стратегии компании. Но, несмотря на это, они все равно впечатляют, поэтому списком некоторых из них поделился Auto Car.

Apollo Arrow (2016)

Исключительные спецификации автомобиля включали в себя трековую модель V12 или дорожный автомобиль с 4,0-литровым Audi V8 с двойным турбонаддувом мощностью 986 л.с. Однако ожидания не оправдались, поэтому вывести на рынок Apollo Arrow не удалось даже после демонстрации на Женевском автосалоне, где он показал хорошую мощность.

Lamborghini Asterion (2014)

Asterion должен был быть немного менее хардкорным, чем другие спортивные автомобили Lamborghini, но все равно был очень мощным. Компания описывала модель, как "демонстратора технологий", и рассматривала ее как возможный серийный автомобиль, но впоследствии решила сосредоточиться на SUV Urus.

Lotus Esprit (2010)

Пресс-конференция Lotus на Парижском автосалоне 2010 года вошла в автомобильную историю из-за смелых заявлений о пяти новых моделях, в том числе новый Esprit. Однако денежные резервы Lotus истощились, поэтому генеральный директор компании, ответственный за грандиозные планы, удалился. Программа Esprit была упразднена в 2014 году.

Jaguar CX-75 (2010)

Этот автомобиль сочетал гибридную мощность с электродвигателями для каждого колеса и небольшими газотурбинными двигателями для увеличения запаса хода. Его концепция производила очень хорошее впечатление. Однако экономический климат и сверхвысокая цена сделали автомобиль нежизнеспособным.

Bugatti 16C Галибир (2009)

Bugatti 16C Galibier был роскошным седаном с 8,0-литровым двигателем W16, который тогда использовался в Veyron. Первоначально планировалось, что этот автомобиль станет серийной моделью, но планы изменились и Galibier так и не вышел в производство.

Saleen S5S Raptor (2008)

Saleen S5S Raptor, оснащенный 5,0-литровым V8 с наддувом мощностью около 650 л.с., должен быть доступен суперкаром с ориентировочной ценой 185 000 долларов. Однако этот автомобиль так и не попал в производство.

BMW M1 Homage (2008)

BMW продемонстрировала M1 Homage на Concorso d'Eleganza Villa d'Este в 2008 году. Он должен был быть только выставочным автомобилем, но в конечном итоге повлиял на концепцию Vision EfficientDynamics 2009 года, которая в конце концов привела к появлению гибридного i8.

Mazda Furai (2007)

Mazda Furai, разработанный на основе Courage C65, имела трехроторный двигатель, работавший на этаноле и производивший 450 л.с. Однако этот автомобиль сгорел во время фотосессии в 2008 году, что помешало его дальнейшему развитию.

Acura ASCC (2007)

Acura ASCC имела 4,5-литровый двигатель V10 мощностью более 500 л. и обещала развивать максимальную скорость более 320 км/ч. Однако этот автомобиль так и не был реализован.

Lamborghini Miura Concept (2006)

Lamborghini Miura Concept был представлен в 2006 году в честь 40-летия оригинала. Под классическим внешним видом скрывалась та самая платформа, которая использовалась для Murcielago. Однако компания решила не запускать этот автомобиль в производство, глядя в будущее, а не в прошлое.

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