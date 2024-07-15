Такие ногти захотят все: Хейли Бибер и Кайли Дженер запустили новый летний тренд в маникюре. Фото

Лето – яркая пора и отличный повод дополнить уходовые процедуры или макияж насыщенными акцентами. В тренде – максимально натуральный маникюр и естественный цвет, однако эксперты в области красоты советуют экспериментировать и дополнять образ интересными деталями.

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В сети набирает популярность необычный маникюр для тех, кто любит выделяться и бросать вызов моде. Законодательницами тренда стали американская модель и телезвезда Хейли Бибер и модель и телеведущая Кайли Дженер.

Нейл-арт может быть минималистическим и уместным. Хейли Бибер представила ногти, покрытые миниатюрными фруктами и овощами.

В качестве основы следует нанести слой полупрозрачного лака, а сверху дополнить нейл-артом разнообразных фруктов или овощей, включая помидор, чернику, стебель кукурузы, вишни или морковь.

Маникюрные эксперименты селебрити обычно являются отправной точкой для новых трендов. Маникюр Бибер – это идеальное сочетание простоты и тонких деталей, вдохновляющее переосмыслить летние тренды. Количество поисковых запросов "ногти Хейли Бибер" выросло на 350% за прошедшую неделю. Этот стиль также избегает более популярных символов лета, таких как пальмы и купальники, что является достаточно тривиальным вариантом.

Мастера маникюра советуют попробовать нарисовать свой дизайн с помощью ультратонких кисточек для ногтей. Кроме того, вы можете приобрести лист наклеек для ногтей с фруктовой тематикой, что сэкономит вам кучу времени.

Кайли Дженнер продемонстрировала ногти средней длины миндалевидной формы. Разноцветный французский маникюр она дополнила маленьким жуком. Как вариант, можно выбрать пчелу, божью коровку и даже бабочку.

Хотя нейл-арт с насекомыми, несомненно, является основным упором, фон, на котором они нарисованы, свидетельствует о появлении нового летнего тренда для ногтей. Неоновый французский маникюр вот-вот будет повсюду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кендалл Дженнер зажгла трендовый маникюр в необычных тонах.

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