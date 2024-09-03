Такого вы еще не видели: чем будет поражать водителей Audi Q5

Внедорожник Q5 от немецкого автобренда Audi является самой успешной его моделью. И вскоре он получит целый список обновлений.

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Линейка Audi Q5 была запущена в 2008 году, второе поколение стартовало в 2016 году. А то, что предложит компания на 2025 модельный год, должно стать улучшением и без того почти совершенного авто, пишет британское издание Autoexpress.

Новый Q5 станет вторым автомобилем, работающим на платформе Audi Premium Platform Combustion (PPC). Его дизайн вдохновлен механически похожими на A5 и A5 Avant. Впереди Q5 получает широкую однорамную решетку и новый значок, а также тонкие светодиодные фары и пару воздухозаборников.

Позади Q5 оснащен полноразмерной световой панелью, связывающей набор тонких задних фонарей с возможностью настраивать светодиоды. Также новым для Q5 является третий стоп-сигнал в спойлере на крыше с функцией "зеркала", проецируемой на заднее стекло для улучшения видимости.

Задний бампер обновленного внедорожника почти полностью покрыт куском широкого сетчатого материала, находящегося также над набором выхлопных труб, как у нового A5. А двухмерный логотип Audi из четырех колец занимает ведущее место в центре крышки багажника.

Впрочем, основные изменения коснутся внутреннего устройства модели. Здесь Q5 следует по стопам A5, а также недавно выпущенного A6 e-tron, с (опциональной) трехэкранной компоновкой, работающей на новейшей информационно развлекательной системе MMI от Audi. Производитель называет ее Digital Stage, она имеет единственную изогнутую панель, соединяющую 11,9-дюймовую виртуальную кабину с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем. А 10,9-дюймовый пассажирский экран расположен отдельно, он интегрирован в приборную панель и позволяет тем, кто едет на переднем сиденье, управлять такими вещами, как мультимедиа и навигация. Также доступен проекционный дисплей.

Главный экран работает под управлением Android Auto и может быть обновлен через беспроводную сеть. Пользователи могут загружать контент, включая ролики с YouTube и музыку Spotify, которые, по словам Audi, интегрированы непосредственно в MMI и не требуют смартфона для использования. На центральной консоли имеется зарядный лоток мощностью 15 Вт, а по салону разбросаны также четыре порта USB, самый мощный из которых (100 Вт) может заряжать большие устройства, такие как ноутбуки.

Что касается внутреннего пространства, то и здесь практичность Audi Q5 растет. Он оборудован багажником объемом 520 литров, который увеличивается до 1473 литров, если сложить задние сиденья. Полку для багажа можно хранить под полом багажника, и Audi заявляет, что предложит откидывающуюся выдвижную заднюю скамью в качестве опции для всей линейки.

Кроме того, Audi подтвердила, что это будет последний Q5 с двигателем внутреннего сгорания; Как уже упоминалось, эта последняя модель основана на архитектуре PPC Audi, отличающей ее от таких моделей, как новый A6 e-tron, базирующийся на компоновке Premium Platform Electric (PPE). Таким образом, Q5 будет иметь подключаемые бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты.

Базовым двигателем новой модели будет 2,0-литровый TFSI мощностью 201 л. с. с крутящим моментом 340 Нм. Можно выбрать передний или полный привод quattro. Вдобавок будет доступен блок MHEV с аккумулятором емкостью 1,7 кВтч, который сам по себе может добавлять 18 кВт (24 л. с.) прироста мощности в короткие промежутки времени. Система может рекуперировать до 25 кВт при торможении. Также будет предложен 2,0-литровый TDI, снова мощностью 201 л.с.

Однако, как это часто бывает, дизельный двигатель будет предлагать благоприятные показатели крутящего момента до 400 Нм, доступныее с низких оборотов. Этот двигатель доступен только в сочетании с системой полного привода Audi Quattro. Как бензиновые, так и дизельные модели используют семиступенчатую коробку S tronic (с двойным сцеплением).

Возглавит линейку SQ5, использующий 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 362 л. с. и крутящим моментом 550 Нм. Эта версия будет оснащена полным приводом quattro в паре с гидротрансформаторной коробкой передач, в отличие от коробки с двойным сцеплением подержанного автомобиля. Пока не разглашаются никакие показатели производительности.

Покупатели смогут выбрать из 11 цветов: один простой и семь металлических оттенков, а также три оттенка с перламутровым эффектом, эксклюзивные для автомобилей S line и SQ5. Audi заявляет, что также будут доступны индивидуальные варианты окрашивания Audi Exclusive. Различные литые диски (диаметром от 17 до 21 дюйма) соответствуют разным спецификациям, с аэрооптимизированным дизайном и коваными вариантами для модели S.

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