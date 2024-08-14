Те же каналы, но минус толпы: в Европе есть идеальная альтернатива переполненной Венеции

Итальянская Венеция вводит все более жесткие ограничения и попасть в сказочный город на каналах становится все сложнее. Но знали ли вы, что можно получить красоту старинной европейской архитектуры, каналы и культуру, но без ограничений, без толп туристов и за меньшие деньги?

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Как пишет издание Express, столица Словении, город Любляна может стать идеальным вариантом для ищущих романтического отдыха. Расположенный между Альпами и Адриатическим морем, он может похвастаться уникальным сочетанием волшебной архитектуры, зеленых насаждений и яркой культуры.

Сказочную атмосферу здесь создают строения пастельных цветов. На улицах Любляны гармонично сосуществуют стили барокко, ренессанс и модерн, за которыми сверху наблюдает величественный средневековый Люблянский замок. Как дополнительный бонус, город имеет достаточно компактные размеры, что очень удобно для передвижения пешком или на велосипеде.

По центру города течет живописная река Любляница, украшенная многочисленными мостами. Вы можете прокатиться по воде на лодке, а завершить прогулку в одном из многочисленных кафе на набережной.

Любляна также гордится своей приверженностью устойчивому развитию и охране окружающей среды. Центр города в основном свободен от автомобилей и изобилует парками и зелеными зонами.

Если вы захотите отправиться за пределы Любляны, то относительно недалеко можете посетить Бледское озеро или систему карстовых пещер Постойнская Яма. Вообще, местность вокруг города славится своими природными ландшафтами. А всего за несколько часов вы сможете добраться до национального парка Триглав, долины реки Соча и в винодельческий регион Словенское Приморье.

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