Tesla больше не продает свой самый дешевый Cybertruck, а продвинутые модели подорожали на десятки тысяч

Tesla, известная своей способностью ломать стереотипы и изменять индустрию, снова оказалась в центре внимания. И хотя компания уже неоднократно удивляла своих поклонников революционными технологиями и дизайном, на этот раз новости касаются изменений в стратегической политике в отношении цен и доступности.

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Речь идет об одной из самых обсуждаемых моделей последних лет – Cybertruck. Edmunds рассказал, что базовая заднеприводная модель футуристического автомобиля уже снята с продаж, а альтернативы значительно подорожали.

Когда Tesla впервые представила Cybertruck, это транспортное средство вызвало большой резонанс как среди автолюбителей, так и среди критиков. Его футуристический дизайн, похожий на нечто среднее между бронированным транспортным средством и концепт-каром из мира фантастики, сразу же восхитил воображение общественности. Но не менее важной составляющей успеха явилось и обещанное сочетание высокой производительности с доступной ценой.

Но недавно компания решила отказаться от базовой версии пикапа с задним приводом. Она была представлена как наиболее доступный вариант этого футуристического автомобиля.

Вместо доступного заднеприводного варианта Tesla оставила в продаже только более дорогие версии Cybertruck с полным приводом. Такое решение компании привело к значительному росту цен на модель.

К примеру, цена на полноприводные версии Cybertruck повысилась на невероятные 20 000 долларов США. Теперь самый доступный вариант стоит 99 990 долларов, тогда как модель Cyberbeast обойдется покупателям в 119 990 долларов. Еще совсем недавно, в начале августа, заднеприводный вариант можно было заказать за 60 990 долларов, а версии с полным приводом стоили гораздо дешевле – 79 990 и 99 990 долларов соответственно.

Следует заметить, что Tesla часто меняет свою ценовую политику в зависимости от рыночных условий. Компания неоднократно повышала цены на свои модели, чтобы удовлетворить спрос, а затем снижала их для стимулирования продаж. Однако эти изменения часто происходят без уведомления, что делает ситуацию еще более непредсказуемой для покупателей.

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