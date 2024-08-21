Tesla Cybertruck превратили в танк на колесах: он сможет выжить даже в войне с работами. Фото

Когда появился электрический фургон Tesla Cybertruck, его футуристический вид напомнил многим боевые автомобили из вселенной "Безумного Макса". Когда авто превратят в нечто подобное, было только вопросом времени.

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И вот, как пишет издание Top Gear, появился тюнинг-пакет Sting, превращающий Cybertruck в крепость на колесах. Фургон получил броню и дополнительные возможности для автономного существования. "Он может буквально выдержать шторм во главе с T-800", - отметили журналисты, вспомнив боевых роботов из вселенной "Терминатора".

Пакет разработала компания Archimedes Defence, которая планирует заниматься созданием решений по безопасности. Помогало ей в этом калифорнийское предприятие Unplugged Performance, занимающееся апгрейдом автомобилей Tesla.

На корпус нарастили дополнительные слои стали и керамические бронеплиты, которые могут выдерживать обстрел из пулемета калибром до 14,5 мм в наиболее топовой версии APC. В средней версии Protector модифицированный Cybertruck не опасается боеприпасов калибром до 7,62 мм.

На переделанном кузове можно заметить огромные антенны сзади, из-за чего эту часть даже сравнили с диспетчерской башней аэропорта, а также более толстые внедорожные шины. Кроме того, у машины есть несколько дополнительных противотуманных фар спереди. Усиление двери привело к тому, что модификация имеет уменьшенные боковые окна.

Никаких изменений в существующей трансмиссии разработчики не обещают. Но в Archimedes заявили, что установят в багажнике генератор двигателя AMP Drive G125 на 800 В. Он может работать на разных видах топлива и заряжать электродвигатели Cybertruck и другие транспортные средства со скоростью до 125 кВт с помощью кабеля NACS.

Archimedes Defence утверждает, что их разработка может использоваться в государственных и гражданских целях. "Это комплексное решение, разработанное для обеспечения максимальной возможности подзарядки вне сети и первоклассной защиты пассажиров транспортного средства", - говорят в компании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Cybertruck уже был замечен в Украине.

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