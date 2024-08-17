Tesla Model Y громко потеряла лидерство в рейтинге продаж авто в Европе: кто в топ-10

Tesla Model Y по оценкам 2023 года стала самым популярным электрокаром в Европе. Ожидалось, что она будет держать свои позиции и дальше – но нет. После громкого триумфа, как часто случается, последовало внезапное падение.

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Tesla Model Y потеряла лидерство в топ-продажах. Эксперты проанализировали рынок и обнародовали рейтинг самых популярных автомобилей среди европейских покупателей.

Данные о продажах в ЕС и Великобритании показывают, что в течение января-июня 2024 года Dacia Sandero был одним из самых популярных автомобилей в Европе, отчасти потому, что цены стартуют с 11 500 евро, что делает его очень доступным.

Второе место занял VW Golf. В первой половине 2024 года было продано 126993 единицы. VW Golf опередил Renault Clio, замыкающий тройку лидеров со 114 623 продажами. Следом за маленьким французским хэтчбеком идет VW T-Roc, самый продаваемый внедорожник в Европе, с цифрой продаж – 111 381 модель за полугодие.

Peugeot 208 опустился в списке на пятое место, несмотря на то, что в 2022 году был в топе продаж, опередив Dacia Sandero и VW T-Roc. В первом полугодии 2024 г. в Европе было продано 107 097 экземпляров. Еще один автомобиль от VW Group, Skoda Octavia, с января по июнь имел 102 945 покупателей. Это поставило его немного впереди Citroen C3 со 102 304 продажами, чего достаточно, чтобы обеспечить 7 место.

Tesla Model Y оказалась на восьмом месте. Tesla Model Y, безусловно, остается самым продаваемым новым электромобилем на рынке, а результаты продаж впечатляют, учитывая, что он значительно дороже других транспортных средств в списке.

Далее следует Toyota Yaris Cross с 99694 новыми регистрациями и хэтчбек Toyota Yaris с механической поддержкой, совокупные продажи которого составляли 93576 единиц.

Топ популярных авто в Европе за первое полугодие 2024 года

Dacia Sandero – 143 596 единиц;

VW Golf – 126 993 единицы;

Renault Clio – 114 623 единиц;

VW T-Roc – 111 381 единица;

Peugeot 208 – 107097 единиц;

Skoda Octavia – 102 945 единиц;

Citroen C3 – 102 304 единиц;

Tesla Model Y – 101 181 единица;

Toyota Yaris Cross – 99694 единицы;

Toyota Yaris 93576 – единиц.

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