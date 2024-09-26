Тоннель между Италией и Францией закроется: почему и какие альтернативы

Одна из самых важных транспортных артерий между Италией и Францией – это тоннель Монблан. Его стратегическое расположение делает его ключевым звеном между Северной и Южной Европой, обеспечивая беспрепятственный проезд через Альпы.

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Однако недавно стало известно, что туннель ждут масштабные ремонтные работы, которые внесут серьезные изменения в транспортное сообщение в этом регионе. Об альтернативных маршрутах рассказал euronews.

Тоннель Монблан является вторым по глубине в мире после швейцарского Готардского базового тоннеля. Он открылся еще в 1965 году, а сейчас стал частью европейской трассы E25 и соединяет французский город Шамони с итальянским Курмайором.

Этой осенью путешественникам, планирующим ездить между Францией и Италией, придется учитывать важное изменение. Один из самых важных транспортных путей через Альпы закроется для проведения масштабных ремонтных работ.

В течение 15 недель, со 2 сентября по 16 декабря 2024 года, один из участков тоннеля будет полностью реконструирован, поэтому стоит заранее позаботиться об альтернативных маршрутах. Будьте готовы к тому, что они, вероятно, будут длиннее и увеличат время в пути.

Почему закрывается туннель Монблан?

Тоннель является важной частью инфраструктуры Европы и ежедневно пропускает тысячи автомобилей и грузовиков. Это привело к неизбежному износу конструкций, поэтому с целью повышения безопасности и надежности планируется проведение структурной реконструкции его свода.

Первый этап ремонтных работ предусматривает реконструкцию 600-метрового участка тоннеля и продлится 15 недель, после чего ремонт продолжится в 2025 году на других участках.

Альтернативные маршруты

Закрытие тоннеля Монблан приведет к определенным неудобствам для туристов, поскольку этот путь значительно экономит время и усилия при пересечении Альп. Однако это не сделает путешествие невозможным, ведь существуют и другие пути.

Тоннель Фрежюс – это ближайшая и, пожалуй, самая удобная альтернатива. Он расположен примерно в 160 км к югу от Монблана и соединяет французский город Модан с итальянской Бардонеккой.

Тариф за проезд через туннель Фрежюс несколько ниже, чем через Монблан: 47 евро в одну сторону и 57 евро за оба направления для легковых автомобилей.

Тоннель Гран-Сен-Бернар является еще одной альтернативой. Он соединяет Мартиньи в швейцарском кантоне Вале с итальянским городком Сен-Реми-ан-Боссе в долине Аоста. Проезд здесь обойдется в 31 евро в одну сторону.

Если вам нужен более естественный маршрут, вы можете выбрать перевал Мон-Сени, соединяющий Францию с Италией через Савойю и долину Аоста. Другим вариантом может быть перевал Монженевр, проходящий через горную цепь Альп, соединяя французский город Бриансон с итальянским Чезаном-Торинезе. А если горные перевалы будут закрыты из-за снегопадов, вы можете воспользоваться железнодорожным туннелем Монте.

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