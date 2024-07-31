Топ-10 авто, которые станут идеальной инвестицией: у них есть все шансы вырасти в цене

Это может звучать странно, но авто может стать инвестицией и принести прибыль во время его перепродажи. Да, большинство машин действительно существенно теряют в цене, как только выедут из салона. Но некоторых моделей это правило не касается.

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Эксперты издания Car WOW составили список из 10 таких машин. Это редкие и экзотические авто, которые действительно только дорожают со временем, ведь является объектом коллекционирования.

Vauxhall VX220 Turbo

Vauxhall VX220 был выпущен в 2000 году с намерением добавить немного гламура британскому бренду. Спроектированная модель была специалистами конюшни Lotus. Отсюда и ее спортивный характер. Впрочем, вдобавок к нему VX220 имеет подушки безопасности и ABS. Многие современные водители будут чувствовать себя более комфортно с этими необходимыми средствами.

BMW Z1

Не существует такого понятия, как "дешевый" BMW Z1, но большинство экспертов сходятся во мнении, что они все еще недооценены как для редкого двухместного спорткара от престижного бренда. Отчасти это может быть обусловлено тем, что Z1 имеет скромную основу 3 серии, но в стильности он может конкурировать с настоящими суперкарами. Это в частности означает, что автомобиль является относительно дешевым в обслуживании.

R50 Mini Cooper S

Любой ранний Mini, имевший популярность на рынке, стоит внимания, но Cooper S всегда будет лучшим выбором, ведь спрос на него стабильно высок. Особенно если это John Cooper Works или даже редкая версия GP. "S" означает нагнетатель, который, по-видимому, дает больше мощности, а еще необычный звук при разгоне. Добавьте к этому четкие отзывы шасси, надежное качество сборки BMW и нескончаемые возможности персонализации, и легко поймете, в чем ценность хорошего Mini.

R230 Mercedes SL

Плавный и более округлый дизайн этой модели хорошо стареет, а качественно собранный жесткий откидной верх делает R230 Mercedes SL практичным как обычный автомобиль. Модель не страдает от серьезных проблем с качеством, которые подводят другие Mercedes аналогичных годов выпуска. Но все же лучше выбирать комплектацию с самым маленьким двигателем и самой простой механикой. SL350 имеет более чем адекватные характеристики и в действительности не намного медленнее, чем V8 SL500.

Range Rover L322

Большинство владельцев Range Rover не согласятся, что на нем можно заработать, но эксперты полагают, что версия 2002-2012 годов под названием L322 способна принести своему владельцу прибыль. Дизельные двигатели V8 более поздних моделей предлагают наилучшее сочетание мощности и экономичности и удивительно надежны при правильном обслуживании. Последние модели линейки Westminster являются самыми желанными из всех.

Renaultsport Clio 182

Самые горячие хэтчбеки каждого поколения стали предметом коллекционирования. Самыми же популярными в нулевые были именно Renaultsport Clio. Вершиной здесь был безумный среднемоторный двигатель V6, установленный на 182 модели. Она до сих пор, несомненно, имеет инвестиционный потенциал. Однако придется тщательно выбирать машину, с которой обращались аккуратно и сохранили всю начинку в хорошем состоянии.

Audi A2

Пусть это авто не имело коммерческого успеха в начале. Но время было благосклонно к Audi A2. Хэтчбек с арочной крышей поначалу был дорогой диковинкой, но теперь выглядит как железобетонная будущая классика. Что иронично, поскольку корпус A2 был собран из лёгкого алюминия. Это сделало модель чрезвычайно экономичной. Особенно комплектацию, оснащенную трехцилиндровым турбодизелем. Это делает TDI наиболее предпочтительным из A2. Следующие покупатели заплатят больше за интересный цвет и кожаный салон, но будьте осторожны с проблемным люком на крыше. Большие колеса выглядят великолепно, но портят комфорт езды, поэтому выбирайте по своему вкусу.

Honda S2000

Двухместный родстер найти не так просто, но это только увеличивает его инвестиционный потенциал. Под длинным капотом Honda S2000 находится 2,0-литровый двигатель мощностью 240 л. с., любящий работать на повышенных оборотах – пиковая мощность достигается при невероятных 9000 об/мин. С таким справится не каждый водитель. Однако с каждым S2000 вдобавок идет японское качество

Aston Martin DB9

Любой Aston Martin в конечном итоге станет коллекционным, но DB9 превратится в легенду раньше других. Ведь это действительно удобный в использовании суперкар. Он ознаменовал собой революцию для компании благодаря новейшему шасси из передового сплава, разработанному в конюшне Lotus. Это сделало DB9 очень лёгким. Ни один Aston не будет дешевым в эксплуатации, но эта модель получила многие компоненты от Ford и Volvo, что удерживает цены на относительно низком уровне. Большинство DB9 были с автоматами, что делает редкие механические более желанными и дорогими.

Fiat Seicento Schumacher

Компактный Fiat Seicento Sporting не займет много места в гараже, даже если у вас там собралась приличная коллекция. Хотя и "обычный" Seicento уже является относительной редкостью, именно специальная версия Schumacher имеет самый большой потенциал для роста стоимости. Fiat выпустил всего 5000 экземпляров – по 2500 в желтом и красном цветах. И все соспециальной номерной табличкой и опциональными тормозами ABS. Также на крышке багажника и некоторых других деталях можно найти наклейки с автографом пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, в честь которого была названа эта машина.

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