Топ-10 фильмов, в которых что-то странное происходит в маленьком городке: подборка, которая проверит нервы

Маленькие города всегда казались идеальными для создания атмосферных таинственных историй. Изолированность, небольшое количество населения и ограниченная инфраструктура создают идеальные условия для развития сверхъестественных событий и загадочных преступлений.

Видео дня

Именно поэтому такие места так часто становятся центром жутких событий в кино. Collider поделился подборкой из десяти фильмов, которые погрузят вас в ужасы маленьких городков.

"Сонная лощина" (1999)

Когда полицейский констебль Икабод Крейн, которого блестяще сыграл Джонни Депп, приезжает из Нью-Йорка в причудливый городок Сонная Лощина, он не подозревает, что ему придется столкнуться с рядом ужасных убийств. Режиссер Тим Бертон в этом фильме достиг идеального баланса между черным юмором, потусторонней вычурностью и настоящим ужасом. Поэтому картина стала классикой жанра, получив премию Оскар за лучшую режиссуру и номинации за операторскую работу и дизайн костюмов.

"Керри" (1976)

Основанный на одноименном романе Стивена Кинга, этот фильм рассказывает историю застенчивой девушки Керри Уайт, которая, став объектом издевательств со стороны сверстников и страдая религиозным фанатизмом матери, открывает в себе сверхъестественные способности. Керри исследует темные стороны жизни в маленьком городке, где давление общества может привести к страшным последствиям.

"Безграничная ночь" (2019)

Этот медленный, но увлекательный научно-фантастический фильм переносит нас в 1950 годы в маленький городок Нью-Мексико. Местный диджей Эверетт и его подруга Фэй начинают исследовать странные радио и телефонные сигналы, которые они случайно уловили во время своей ночной работы. В общем, лента мастерски передает атмосферу загадочности и интриги, погружая зрителя в мир, где границы между реальностью и фантазией исчезают.

"Битлджус" (1988)

Это кино увлекает своей эксцентричной атмосферой и юмором. Тим Бертон снова подарил нам невероятный фильм, где реальность и загробный мир сталкиваются в маленьком городке Коннектикут. Супруги Барбара и Адам, погибшие в автокатастрофе, возвращаются домой как призраки и сталкиваются с новыми жителями своего дома.

"Лабиринт Фавна" (2006)

Гильермо дель Торо создал фильм, где реальность и фантазия переплетаются, отражая глубокие культурные и политические конфликты прошлого. События фильма разворачиваются в испанской деревне во время гражданской войны. Офелия, девушка, которая не может найти себе места в реальном мире, убегает в фантастическое царство, где она верит, что является реинкарнацией принцессы подземного мира.

"Слизняк" (2006)

"Слизняк" – это комедия ужасов, поднимающая вопрос о том, как общины могут отделять себя от всего, что кажется им чужим. Этот фильм о вторжении инопланетной жизни в маленький городок в Южной Каролине превращает стереотипы о жизни в таких местах в источник черного юмора. По сюжету Грант, житель городка, стал жертвой паразита и начинает распространять его среди других обитателей.

"Заклятие" (2013)

Этот фильм, ставший началом успешной франшизы ужасов, рассказывает историю семьи, переезжающей в старый фермерский дом в маленьком городке Род-Айленд. Вскоре они сталкиваются с паранормальными явлениями, заставляющими их обратиться к исследователям сверхъестественного – Эда и Лорейн Уоррен.

"Его дом" (2020)

Этот фильм исследует тему изоляции и травм, которые преследуют людей даже после бегства от войны, делая их новую жизнь еще более жуткой. Бол и Риал, беженцы из Южного Судана, получают убежище в заброшенном доме на окраине Лондона. Однако они быстро осознают, что он скрывает в себе что-нибудь страшное.

"Ведьма" (2015)

События этого фильма разворачиваются в Новой Англии в 1600 годах, где Уильям и его пуританская семья вынуждены жить уединенно после того, как их выгнали из поселения из-за религиозного спора. Несмотря на суровые жизненные обстоятельства, семья пытается выстоять, но настоящие ужасы начинаются, когда одного из детей похищает ведьма и убивает, чтобы его тело можно было использовать для приготовления зелья.

"30 дней ночи" (2007)

Барроу, небольшой городок на Аляске, каждый год становится заложником природы – полярная ночь длится целых 30 дней, погружая местных жителей в непроглядную тьму. Ситуацию усложняет то, что как только солнце заходит, на поселения начинают нападать вампиры. Шериф Эбен Олсон пытается оградить жителей от этой угрозы, но появившийся в городке незнакомец начинает саботировать их усилия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 самых страшных фильмах Альфреда Гичкока, которые стоит посмотреть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.