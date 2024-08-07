Топ-10 лучших спортивных автомобилей и суперкаров из 90-х годов

Девяностые называют странной эпохой рискованных и спорных решений во всем. В том числе в дизайне авто.

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Некоторые из самых мощных спортивных машин и суперкаров в мире были разработаны в 90-е годы. В это время были заложены тенденции и расширены границы, чем мы пользуемся и сейчас. Издание Topspeed собрало рейтинг из 10 наиболее примечательных моделей того десятилетия, поражающих воображение фанатов и сейчас.

1991 Acura NSX

Максимальная скорость: 260 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 5,2 секунды

Оригинальная Acura/Honda NSX была почти непостижимой для большинства автолюбителей. Многие интересовались, как компания по изготовлению газонокосилок смогла собрать такой спорткар. Внедрение технологии Honda VTEC в V-6 дало NSX небольшой громкий двигатель. И это было идеальное сочетание передовых технологий в совершенно новом спортивном автомобиле. Буквы NSX означают New Sports eXperimental. Спортивный автомобиль с центральным расположением двигателя от Honda (в Америке – Acura) открыл совершенно новый этап в жизни бренда.

1997 Chevrolet Corvette C5

Максимальная скорость: 280 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 4,5 секунды

C5 Corvette называли чем-то принципиально невозможным. Бюджет для его разработки был столь низким, что Chevrolet фактически отдал на аутсорс массу инженерных работ. В результате, по иронии судьбы, началась новая эра и родилась легенда. C5 заложил основу для следующих двух очень успешных поколений и его влияние ощущается даже в современном С8. Выпускалась модель в трех формах: купе, кабриолет и купе с откидной крышей. Большая мощность, лучшая управляемость и более агрессивный стиль мгновенно дали уже мощному Corvette преимущества на рынке лучших спортивных автомобилей мира.

1996 Porsche 911 GT1

Максимальная скорость: 307 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды

Porsche в девяностых построил модификацию GT1 легендарной модели 911, намереваясь доминировать в гоночном классе GT1. Используя чрезвычайно мощную версию 3,2-литрового турбо шестицилиндрового двигателя, гоночный автомобиль развивал чуть менее 600 лошадиных сил. Немногим удалось получить этот гоночный автомобиль для обычных дорог.

1993 Aston Martin Vantage V600

Максимальная скорость: 320 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды

Британская люксовая конюшня Aston Martin не шутила, когда решила поставить не один, а два нагнетателя своему любимому Virage. Переименованный в Vantage, V600 был лучшей формой суперкара. Первоначально Vantage вышел с завода как V550, мощностью 550 лошадиных сил. Однако этого было недостаточно, и Aston Martin обновил его до V600.

1995 Ferrari F50

Максимальная скорость: 325 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,8 секунды

Эта модель чуть не провалилась на рынке, но стала легендой. F50 действительно был огромным обновлением по сравнению с F40 в нескольких ключевых аспектах. Его шестиступенчатая коробка была лучше для уличного использования, чем пятиступенчатая коробка передач F40. Двигатель V-12 с наддувом был более отзывчивым, чем турбо V-8 предшественника, и дизайн проложил путь для еще более красивых Ferrari. Несмотря на это, F50 был ненамного быстрее, но он все же превратился в настоящую мечту, по каким стандартам его не меряй.

1999 Mercedes-Benz CLK GTR

Максимальная скорость: 330 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,8 секунды

Немецкий автоконцерн не собирался терять удовольствие от гонки. У McLaren была F1, у Porsche – 911 GT1, и хотя F50 от Ferrari никогда не участвовал в гонках, он все равно был настоящим суперкаром. Когда CLK GTR вышел на сцену в 1999 году, он предложил даже больше. Конструкторы увеличили объем двигателя с 5,9 до 6,8 литра, увеличив мощность до 622 лошадиных сил, что значительно превышает гоночный лимит.

1994 Lamborghini Diablo SE

Максимальная скорость: 337 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,5 секунды

Не так много спортивных автомобилей способны выделяться настолько, как ярко окрашенный Lamborghini. Для Diablo SE использовали полный итальянский стиль, в то же время собрав под капотом впечатляющую начинку. Вариант SE был первой моделью, вернувшейся к заднеприводной конфигурации после того, как была представлена ​​полноприводная модель Diablo. С двигателем V-12 и кузовом, от красоты которого можно сойти с ума, Diablo SE был идеальным Lamborghini в середине 90-х. Diablo продолжил тренд на клиновидный дизайн, моду на который установил предыдущий Countach. Он является синонимом итальянской конюшни даже по сей день.

1992 Bugatti EB110 Super Sport

Максимальная скорость: 340 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды

EB110 появился как суперкар мирового класса, оснащенный передовыми технологиями. Двигатель V-12, оснащенный четырьмя турбонагнетателями, производил на 50 лошадиных сил больше, чем EB110 GT. Возможно, Bugatti был вне игры на протяжении десятилетий, но французская марка вернулась с местью в конце 1980-х годов, когда задумала создание EB110. Его должны были построить в Италии, недалеко от того места, где рождаются его основные конкуренты.

1992 Jaguar XJ220

Максимальная скорость: 350 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,6 секунды

Сначала серийный XJ220 продавался как полноприводный суперкар с двигателем V-12, но затем ему сменили привод на задний, а двигатель убавили до V-6. Автолюбители смотрели на это с разочарованием. Пока Jaguar не установил максимальный рекорд скорости 350 км/ч. Это был огромный прорыв с точки зрения инженерии. Автомобиль проторил свой путь к успеху благодаря чрезмерно форсированному двигателю, никогда не предназначавшемуся для суперкаров. XJ220 остается легендой и сегодня пользуется большим спросом.

1993 McLaren F1

Максимальная скорость: 387 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3,2 секунды

McLaren F1 все еще считают лучшим автомобилем из когда-либо созданных. Его разработчик Джордан Мюррей признался, что максимальная скорость не являлась его приоритетом. Однако F1 побил рекорд, когда он достиг 387 км/ч, и до сих пор держит этот рекорд как самый быстрый суперкар без наддува. McLaren использовал 6,1-литровый BMW V-12, созданный специально для гонки Формулы-1. Он производил невероятные 627 лошадиных сил – огромное число того времени. Только в 2005 году модель смог обойти Bugatti со своим 16-цилиндровым двигателем Veyron с четырьмя турбонаддувами. Потребовалось еще около 400 лошадиных сил и целое десятилетие инженерных усилий. McLaren F1 установил стандарт настолько высокий, что мало кто даже до сих пор может сравниться с его производительностью.

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