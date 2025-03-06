Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре

В современном мире важно, чтобы еда была не только быстрой, но и полезной. Чаще всего на завтрак мы употребляем либо что-то не полезное, либо совсем пропускаем этот прием пищи. Но не стоит забывать, что завтрак – основа вашего будущего дня.

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Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram опубликовала топ-15 вариантов канапе к завтраку. Все они получаются сбалансированными и придают заряд бодрости в течение всего дня.

Топ-15 белковых канапе

Хлеб+авокадо+рыба с\с+кунжут

Хлеб + вареное яйцо + консервированный тунец + вяленый томат

Хлеб + груша + сыр бри + миндальные хлопья

Хлеб+рикота+мед+грецкие орехи

Хлеб + фета + оливки + зелень

Хлеб+омлет+шпинат+семена тыквы

Хлеб + кисломолочный творог + лосось + зеленый лук

Хлеб + хумус + яйцо пашот + паприка

Хлеб + арахисовая паста + банан + семена льна

Хлеб+козий сыр+инжир+мед

Хлеб + песто + куриная грудка + рукола

Хлеб + моцарелла + томаты черри + базилик

Хлеб + яйцо пашот + авокадо + микрогрин

Хлеб+тофу+помидоры+кунжут

Хлеб + паштет из куриной печени + зелень

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