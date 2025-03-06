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Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре
В современном мире важно, чтобы еда была не только быстрой, но и полезной. Чаще всего на завтрак мы употребляем либо что-то не полезное, либо совсем пропускаем этот прием пищи. Но не стоит забывать, что завтрак – основа вашего будущего дня.
Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram опубликовала топ-15 вариантов канапе к завтраку. Все они получаются сбалансированными и придают заряд бодрости в течение всего дня.
Топ-15 белковых канапе
- Хлеб+авокадо+рыба с\с+кунжут
- Хлеб + вареное яйцо + консервированный тунец + вяленый томат
- Хлеб + груша + сыр бри + миндальные хлопья
- Хлеб+рикота+мед+грецкие орехи
- Хлеб + фета + оливки + зелень
- Хлеб+омлет+шпинат+семена тыквы
- Хлеб + кисломолочный творог + лосось + зеленый лук
- Хлеб + хумус + яйцо пашот + паприка
- Хлеб + арахисовая паста + банан + семена льна
- Хлеб+козий сыр+инжир+мед
- Хлеб + песто + куриная грудка + рукола
- Хлеб + моцарелла + томаты черри + базилик
- Хлеб + яйцо пашот + авокадо + микрогрин
- Хлеб+тофу+помидоры+кунжут
- Хлеб + паштет из куриной печени + зелень
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