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Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
69
Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре

В современном мире важно, чтобы еда была не только быстрой, но и полезной. Чаще всего на завтрак мы употребляем либо что-то не полезное, либо совсем пропускаем этот прием пищи. Но не стоит забывать, что завтрак – основа вашего будущего дня.

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Нутрициолог с ником yuliia tkachyk в Instagram опубликовала топ-15 вариантов канапе к завтраку. Все они получаются сбалансированными и придают заряд бодрости в течение всего дня.

Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре

Топ-15 белковых канапе

Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре
  • Хлеб+авокадо+рыба с\с+кунжут
  • Хлеб + вареное яйцо + консервированный тунец + вяленый томат
  • Хлеб + груша + сыр бри + миндальные хлопья
  • Хлеб+рикота+мед+грецкие орехи
Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре
  • Хлеб + фета + оливки + зелень
  • Хлеб+омлет+шпинат+семена тыквы
  • Хлеб + кисломолочный творог + лосось + зеленый лук
  • Хлеб + хумус + яйцо пашот + паприка
Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре
  • Хлеб + арахисовая паста + банан + семена льна
  • Хлеб+козий сыр+инжир+мед
  • Хлеб + песто + куриная грудка + рукола
  • Хлеб + моцарелла + томаты черри + базилик
Топ-15 вариантов белковых канапе для завтрака: позаботьтесь о своей фигуре
  • Хлеб + яйцо пашот + авокадо + микрогрин
  • Хлеб+тофу+помидоры+кунжут
  • Хлеб + паштет из куриной печени + зелень

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