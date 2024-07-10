Топ-3 фильма в украинском Netflix: знакомим с новинками

После тяжелого рабочего дня для многих людей лучшим отдыхом является просмотр Netflix. Однако выбрать что-нибудь интересное и увлекательное среди сотен фильмов не так просто.

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Кроме того, платформа быстро развивается, добавляя в свою библиотеку новые и увлекательные фильмы. Поэтому OBOZ.UA подготовил небольшую подборку лучших новых картин, которые непременно поразят зрителей.

3. "Ми були рекрутами"

Это документальный фильм украинского производства, основанная на реальных историях, рассказывающая о бойцах Третьей штурмовой бригады. Главным героем сюжета стал военнослужащий с позывным "Журналіст". Он рассказывает о своем быте и рутине собратьев изнутри.

Стоит отметить, что все актеры в фильме – настоящие воины, поэтому вы сможете услышать их воспоминания из первых уст.

2. Семейное дело

В фильме сыграют всем известные актеры, а именно Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг. В центре сюжета молодая девушка Зара, работающая помощницей известного актера, по имени Крис Коул. К сожалению, кинозвезда оказалась слишком влюбленной и невыносимой, поэтому она не выдержала и уволилась. Однако впоследствии главная героиня узнала, что ее бывший босс встречается с ее матерью. После этого им всем придется столкнуться с множеством неловких и юмористических ситуаций.

1. Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф

Это продолжение культовых лент "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Полицейский из Беверли-Хиллз 2". В этот раз главную роль в боевике сыграет Эдди Мерфи. Сюжет будет разворачиваться вокруг его героя – вернувшегося в Беверли-Хиллз детектива из Детройта Акселя Фоули через 40 лет после первого дела.

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