Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков
Блинчики – это хорошая идея не только на Масленицу. Они могут стать вкусным и питательным завтраком или с частью основного блюда. А при выборе сладкой начинки это блюдо превращается в изысканный десерт.
Фудблогер с ником vita vorotniuk в Instagram опубликовала топ-3 своих самых любимых сладких начинок для блинов. Они интересны и одновременно просты в приготовлении.
Начинка "Рафаэло"
Ингредиенты
- Творог – 150 гр.
- Сгущенка – 3 ст.л.
- Кокосовая стружка – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Творог смешать со сгущенкой.
2. Добавить кокосовую стружку и тщательно перемешать.
Начинка "Банановый чизкейк"
Ингредиенты
- Крем-сыр– 200 гр.
- Сгущенка – 2 ст.л.
- Банан – 1 шт.
- Карамель
Способ приготовления
1. Банан размять.
2. Крем-сыр смешать со сгущенкой.
3. Добавить банан и перемешать.
Начинка "Сникерс"
Ингредиенты
- Крем-сыр– 200 гр.
- Сгущенное вареное молоко – 2 ст.л.
- Арахис – 20-30 гр.
Способ приготовления
1. Крем-сыр смешать с вареной сгущенкой.
2. Арахис обжарить и измельчить.
3. Добавить арахис в общую массу и тщательно перемешать.
На OBOZ.UA есть много рецептов блинов: