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Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
102
Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Блинчики – это хорошая идея не только на Масленицу. Они могут стать вкусным и питательным завтраком или с частью основного блюда. А при выборе сладкой начинки это блюдо превращается в изысканный десерт.

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Фудблогер с ником vita vorotniuk в Instagram опубликовала топ-3 своих самых любимых сладких начинок для блинов. Они интересны и одновременно просты в приготовлении.

Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Начинка "Рафаэло"

Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Ингредиенты

  • Творог – 150 гр.
  • Сгущенка – 3 ст.л.
  • Кокосовая стружка – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Творог смешать со сгущенкой.

2. Добавить кокосовую стружку и тщательно перемешать.

Начинка "Банановый чизкейк"

Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Ингредиенты

  • Крем-сыр– 200 гр.
  • Сгущенка – 2 ст.л.
  • Банан – 1 шт.
  • Карамель

Способ приготовления

1. Банан размять.

2. Крем-сыр смешать со сгущенкой.

3. Добавить банан и перемешать.

Начинка "Сникерс"

Топ-3 интересных и простых начинок для сладких блинчиков

Ингредиенты

  • Крем-сыр– 200 гр.
  • Сгущенное вареное молоко – 2 ст.л.
  • Арахис – 20-30 гр.

Способ приготовления

1. Крем-сыр смешать с вареной сгущенкой.

2. Арахис обжарить и измельчить.

3. Добавить арахис в общую массу и тщательно перемешать.

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