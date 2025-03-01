Топ-3 соленых начинок для блинов от звезды 'VIP Тернополь' Тани Песик: что приготовить на Масленицу-2025

На этой неделе украинцы отмечают Масленицу – праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Главным блюдом являются блины, которые по форме похожи на солнце. Масленица продлится до 2 марта, так что у вас еще есть время отведать разнообразные начинки и приобщиться к празднику!

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Участница шоу "VIP Тернополь" Татьяна Песик, телепремьера которого состоится 3 марта в 20:00 на Новом канале, поделилась с FoodOboz вкусными рецептами блинов по случаю праздника.

С красной рыбой

Ингредиенты:

рыба красная соленая – 200 г

огурец – 1 шт.

крем-сыр – 150 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурец соломкой. Также, если нужно, сделайте кусочки красной рыбы поменьше.

2. Смажьте готовый блин крем-сыром. Выложите огурец и рыбу.

3. Закрутите блинчик с начинкой и нарежьте.

С ветчиной и сыром

Ингредиенты:

ветчина – 100 г

сыр твердый – 100 г

укроп – 2 веточки

майонез – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Натрите творог на мелкой терке.

2. Добавьте нарезанный укроп и заправьте майонезом. Приведите по вкусу солью и перцем.

3. Заверните начинку в блинчик.

С крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

сыр моцарелла – 100 г

майонез или йогурт греческий – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разберите крабовые палочки на волокна. Натрите сыр и мелко порежьте зубчики чеснока.

2. Добавьте майонез или греческий йогурт, соль и перец. Тщательно перемешайте.

3. Выложите готовую начинку на блины и заверните в рулетик. Приятного аппетита!

Успейте приготовить блины и начинки к ним по рецептам Татьяны Песик к праздничному столу на Масленицу. А также смотрите телепремьеру шоу от " VIP Тернополь" 3 марта в 20:00 на Новом канале!

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