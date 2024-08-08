Топ-5 авто с лучшими функциями безопасности в 2024 году

Наконец-то наступили те времена, когда не нужно покупать дорогой роскошный автомобиль, чтобы получить новейшие функции безопасности и помощи водителю. Технические решения, еще несколько лет назад являвшиеся признаком премиум-класса, теперь встречаются и в стандартных машинах и стоят значительно меньше.

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Поэтому издание Cars US News собрало несколько моделей текущего модельного года, которые предложат вам максимальный уровень функций безопасности за умеренные деньги. Речь идет о таких технологиях, как автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков и системы мониторинга водителя, которые гарантируют, что вы будете внимательны за рулем. При составлении списка авторы полагались на данные краш-тестов от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS).

Genesis GV70

Оценка безопасности: 9,4/10

Общая оценка: 8,6/10

Genesis GV70 занял первое место в рейтинге компактных внедорожников класса люкс от издания. И его высокая оценка безопасности лишь часть уравнения. Этот стильный кроссовер с хорошим соотношением цены и качества вмещает пять человек, предлагает множество функций и смело бросает вызов более дорогим европейским брендам. Модель GV70 2024 года не была полностью протестирована NHTSA, но IIHS присудил ей оценку "хорошо" по всем пройденным краш-тестам, а также присвоил ранг Top Safety Pick+.

Hyundai Ioniq 5

Оценка безопасности: 9,7/10

Общая оценка: 8,4/10

Если вы ищете эффективный, доступный и безопасный компактный автомобиль, электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 станет отличным выбором. Он хорошо оборудован, рассчитан на пять человек, и вполне заслуживает своего места в рейтинге электрических внедорожников. Ioniq 5 не был полностью оценен экспертами NHTSA, но заработал набор из четырех- и пятизвездочных оценок в проведенных испытаниях. В тестировании IIHS этот Hyundai получил четыре оценки"хорошо" и квалифицировался как Top Safety Pick+.

Honda HR-V

Оценка безопасности: 9,6/10

Общая оценка: 8,0/10

Honda HR-V – просторный и комфортабельный субкомпактный кроссовер, который станет отличным выбором. Да, его мощность нельзя назвать лучшей на рынке. При этом он маневрен и прост в управлении. В тестировании IIHS HR-V 2024 получил оценку Top Safety Pick+ и получил хорошие оценки во всех проведённых испытаниях. А в тестировании NHTSA модель получила общий пятизвездочный рейтинг.

Acura TLX

Оценка безопасности: 10/10

Общая оценка: 7,8/10

Если вы ищете недорогой роскошный автомобиль среднего размера, то Acura TLX – один из самых лучших вариантов. Модель оснащена множеством функций и высококлассным салоном, а также получила отличные оценки безопасности. NHTSA присвоила автомобилю рейтинг пять из пяти звезд, а IIHS дал оценку "хорошо" по результатам четырех проведенных краш-тестов.

Volvo V90

Оценка безопасности: 10/10

Общая оценка US News: 8.1/10

V90 от Volvo отличается элегантным стилем, высококлассным салоном, продуманной динамикой вождения и отличными показателями безопасности. Да, он дорогjq для своего класса, но если вам действительно нужен универсал или любая альтернатива кроссоверу это разумный выбор. IIHS дал V90 оценку "хорошо" во всех завершенных категориях краш-тестов. Впрочем, пока этот Volvo еще не прошел тест NHTSA.

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