Топ-6 лайфхаков, которые изменят ваши представления об уборке

Живущая в Ирландии Лесе Ммолоке поделилась шестью лайфхаками для чистки, о которых она хотела бы знать раньше, и пользователи назвали некоторые из них "гениальными".

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О них она рассказала в видео в своем TikTok. Женщина поделилась советами по борьбе с грязью на матрасах, радиаторах, ковриках и т.п., описав их как "эффективные" подходящие ей методы.

По ее словам, у многих людей дома есть свечи или воскотопки для приятного аромата. И именно свечной воск можно использовать для уборки. Да, женщина посоветовала натереть свечным воском краны раковины, чтобы они снова засияли.

Чтобы удалить пятна с матрасов, она использует крем для бритья, нанося щедрое количество на матрас, протирая загрязненный участок щеткой, а затем вытирая тканью.

Ее следующий трюк – обработка содой ковра или придверного коврика, чтобы "дезодорировать" его. Сода является обычным чистящим средством, но вы, возможно, не использовали ее никогда именно таким образом. Лес же разбрызгивает средство по всему ковру перед тем, как почистить его пылесосом.

Ее четвертый совет по чистке предусматривает использование фена, чтобы избавиться от пыли, собравшейся на радиаторе. Она просто передвигает фен по верхней части радиатора и кладет под него коврик, чтобы собрать всю пыль.

Чтобы мусорное ведро всегда пахло свежестью, она бросает туда ватные шарики, смоченные эфирным маслом.

Ее пятый прием предполагает использование плоской швабры для легкой чистки кухонных шкафчиков: просто налейте жидкость для мытья посуды в раковину, смочите головку швабры, затем вертикальными движениями почистите шкафы.

Последний совет, которым она поделилась, демонстрирует, как она наносит зубную пасту на швы между плиткой в ванной, тщательно очищая ее щеткой, и, наконец, смывает водой и вытирает насухо тканью.

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