Toyota разработала фитнес-кресло для водителя: как оно работает

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Сейчас многие страдают от малоподвижного образа жизни, поэтому Toyota разработала кресло, которое должно едва заметно тренировать мышцы водителя. Об этом подробно рассказал Auto Geek.

Toyota, являясь одним из лидеров автомобильной индустрии, всегда славилась своим вниманием к деталям и инновациями. Фитнес-кресло для водителя, которое недавно представила компания, является ярким примером такого подхода. Его идея состоит в том, чтобы интегрировать физическую активность в процесс вождения, обеспечивая водителям возможность оставаться активными даже во время длительных поездок.

Как работает фитнес кресло от Toyota

Сидение имеет три опоры, которые постоянно вращаются, при чем одна из них немного короче других. Для того чтобы повернуться на 360 градусов сидению нужно более 60 секунд. Таким образом, кресло постоянно шатается в разные стороны, но делает это очень незаметно.

Поскольку люди имеют врожденные "постуральные рефлексы", они подсознательно поддерживают равновесие. То есть, если сиденье будет немного подвижным, то мышцы, при чем не только в области таза, но и по всему телу будут незаметно работать.

В компании отмечают, что принцип работы кресла несколько похож на использование большого надувного мяча для фитнеса. Это обеспечит физическую активность без тяжелых нагрузок. Однако все равно через 20-30 минут использования разработки водители могут испытывать легкую усталость.

Кроме того, поскольку человек будет постоянно двигаться и не будет оставаться в устоявшемся фиксированном положении, вполне вероятно, что он избавится от боли в спине во время длительных путешествий.

Однако, стоит заметить, что концепция водительского фитнес-сиденья еще находится в статусе тестирования, поэтому пока неизвестно, будет ли она применяться в автомобилях на продажу.

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