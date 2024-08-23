Toyota выпустит роскошный внедорожник Century: чем поразит авто

Год назад японский автобренд Toyota представила роскошный внедорожник Century. Правда, это был единственный экземпляр, созданный с участием команды драйверов Gazoo Racing, испытывающих новинки на немецком автодроме Нюрнбургринг. Для таких авто используют отметку GRMN (Gazoo Racing tuned by Meister of Nürburgring).

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Первым владельцем авто стал глава Toyota Акио Тойода. Однако уже вскоре компания приняла решение выпустить модель в серию, чтобы "на ней могли ездить многие люди со всего мира", пишет издание Motor1.

Известно, что построенный на платформе TNGA, обычный Century SUV предлагается с гибридным двигателем V-6 мощностью 406 л. Пока непонятно, получит ли GRMN двигатель V-8, который предлагал седан Century предыдущего поколения. Предыдущая версия была единственной Toyota в истории, которая поставлялась с V-12, но вряд ли стоит ожидать возвращения этой силовой установки.

Пока журналисты ожидают, что Century SUV GRMN сможет поразить их мощностью. Ведь он принадлежит к типу автомобилей, являющихся вершиной качества среди всех Toyota. Бренд также продает свои модели с шильдиком GR Sport, но в основном они ограничиваются косметическими изменениями и незначительной доработкой подвески. Более существенные обновления можно найти под маркировкой GR. Но ни одна из них не дотягивает до стандартов GRMN.

Обычно эти модели выпускали маленькими партиями и продавали в основном эксклюзивно на японском рынке. Однако когда GRMN Yaris добрался до Европы, а будущая GRMN Supra должна быть еще более доступной, ожидается, что ее начнут продавать даже в США.

Обычный Century SUV пока продается только в Японии и Китае. Однако Toyota уже намекнула на создание высокопроизводительного внедорожника класса GRMN. Это будет не единственная версия внедорожника Century, поскольку Toyota уже построила на его основе кабриолет, который будет использоваться в качестве парадного автомобиля для Японской ассоциации сумо.

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