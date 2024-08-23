Трейлер фильма 'Мегалополис' со скандалом отозвали: какова причина

Уже в конце сентября должен выйти первый за почти 15 лет фильм выдающегося американского режиссера Фрэнсис Форд Копполы "Мегалополис". И это незаурядное событие которого ожидают и зрители, и критики.

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Однако кинокомпания Lionsgate, занимающаяся производством картины, сильно испортила это ожидание скандалом. Как пишет Mashable, она выпустила трейлер фантастического фильма, в котором были использованы фальшивые цитаты, приписанные реальным кинокритикам.

Всего несколько часов хватило, чтобы эту ложь раскрыть. И чтобы заставить Lionsgate извиниться и перед Копполой, и упомянутыми критиками. В своем извинении компания даже использовала выражение screwed up, которое можно перевести, как грубое "облажалась".

В ролике, появившемся в сети, согласно замыслу, главного героя в исполнении Адама Драйвера хотели представить, как противоречивую личность через параллель с режиссером картины. "Истинный гений часто бывает неправильно понят", - говорил закадровый голос. После этого на экране начинали появляться цитаты якобы известных кинокритиков, негативно высказывающихся о старых фильмах Копполы, которые сейчас высоко ценятся.

Согласно трейлеру "Мегаполиса", Эндрю Сарис якобы назвал "Крестного отца" "небрежным эгоистическим фильмом", который "не знает, чем хочет быть". Полин Кейл приписали оценку картины как "причудливой". Об "Апокалипсисе сегодня" "доверили" высказаться Винсенту Кенби и Рексу Риду. Первый якобы назвал его "пустым в основе", а второй – "эпическим куском мусора". В уста Роджера Эберта вложили оценку "Дракулы Брема Стокера" как "триумфа стиля над содержанием", а Оуэну Глейберману "доверили" обозвать его "прекрасным беспорядком". Более драматичной ситуацию делало то, что почти все перечисленные кинокритики сейчас уже мертвы.

Почти сразу в печати и соцсетях появились отзывы о том, что все эти высказывания приписывают критикам ошибочно. Никто из них не говорил о работах Копполы таких слов.

Всего несколько часов подобной огласки хватило, чтобы дистрибьютор "Мегалополиса" Lionsgate принес извинения и объявил, что немедленно удаляет новый трейлер. "Мы приносим искренние извинения критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и [производственному предприятию "Мегалополиса"] American Zoetrope за эту непростительную ошибку в процессе проверки. Мы облажались. Нам жаль", – говорится в заявлении.

Пока остается непонятным, как именно фальшивые цитаты оказались в трейлере фильма. И кто ответственен за их появление. В соцсетях сделали предположение, что эти резкие высказывания на самом деле были сгенерированы искусственным интеллектом. Однако в Lionsgate эту теорию пока не подтвердили.

Маркетинговая стратегия Lionsgate, связанная с фильмом "Мегалополис", проводит параллели между режиссером и его главным героем, как непризнанными гениями. Картина рассказывает о Сезаре (Драйвере) – архитекторе, который имеет способность останавливать время и хочет построить утопию под названием Новый Рим. Одной из ключевых сюжетных линий являются его отношения с дочерью коррумпированного мэра (Натали Эммануэль и Джанкарло Эспозито). Также в картине задействованы Шая Лабаф, Обри Плаза, Лоуренс Фишборн и Джон Войт.

Ранние показы вызвали у зрителей неоднозначную реакцию. Картина стоимостью 120 миллионов долларов оставила у них скорее удивление и смущение. Однако Коппола уже сообщил, что не принимает эту критику. "Я действительно считаю непростительным нападать на фильм, потому что он не отвечает текущим правилам Голливуда, цитируя неназванные источники, которые, вероятно, не были на показе и, возможно, не существуют", – так отозвался режиссер о тех, кому его работа не понравилась .

В Украине "Мегалополис" выйдет одновременно со всем миром. Прокат картины стартует 26 сентября.

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