Трем знакам полнолуние 19 августа принесет изменения в карьере: кого 'потрясет'

В этом августе полнолуние состоится 19 числа в знаке Водолея, который отвечает за построение коллективов, амбиции и планы на будущее. В общем смысле это означает, что заложенные в это время начинания принесут хороший результат.

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А для некоторых знаков оно будет означать положительные сдвиги в карьере, убеждают астрологи. Им советуют в период с 18 по 20 августа сосредоточиться на текущих делах и поиске возможностей. И вот, что это принесет им уже в ближайшем будущем.

Телец

Полнолуние происходит в вашем секторе карьеры и статуса. Это означает, что вы завершаете большой цикл, связанный с вашей профессиональной деятельностью. Вероятно, меняется не только ваша карьера, но и ваш статус и положение, хотя эти изменения могут быть не такими очевидными.

На ситуацию в вашем профессиональном развитии влияет планета Плутон, которая может указывать на определенного влиятельного человека среди вашего окружения. Его появление может сильно повлиять на вашу жизнь. Поэтому ждите новых интересных предложений о работе.

Водолей

Полнолуние в этот раз взойдет в вашем знаке – это значит, что сейчас вы в центре внимания. Смело стройте личные планы перемен на работе. Что-то вокруг вас уже отжило свое, и теперь вы можете заручиться поддержкой влиятельных лиц, чтобы двигаться вперед.

Не отказывайтесь, если вам будет предложено возглавить отдел или перейти на работу исключительно на себя. Кроме того, вы можете получить важное звание или задачу, которая принесет ценные результаты и даст вам положение в обществе. Но для этого придется пройти определенную учебу. Будьте готовы к этому.

Дева

Полнолуние происходит в вашем секторе работы и занятости. Это означает, что вы можете смело воплотить большие изменения в карьере. Перейдите в новую компанию или отправьтесь на более высокую и ответственную должность.

Управляющий этим полнолунием Уран, находится в вашем секторе обучения и расширения. Для вас это может обернуться предложением от более серьезной кампании. Смело начинайте международные проекты или принимайте предложения от ведущих игроков рынка. Вы добьетесь успеха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому это полнолуние принесет самые большие изменения.

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