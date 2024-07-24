Трем знакам зодиака будет очень тяжело в августе: на кого больше всего повлияет ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий влияет на разные аспекты нашей повседневной жизни, особенно на общение, технологии и личные отношения. И этот довольно хаотичный период начнется уже 5 августа и продлится до 27 августа.

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Как утверждают астрологи, в начале этого периода Меркурий будет в Деве, в это время люди могут стать более аналитическими и склонными к самокритике. Но после 14 числа планета перейдет в знак Льва – общение может стать более драматичным и эгоцентричным, возрастет вероятность конфликтов как в личных, так и в профессиональных отношениях. И наибольшее влияние испытают три знака зодиака.

Как действовать во время ретроградного Меркурия – советы для всех знаков

Когда планета входит в ретроград, астрологи советуют всем знакам регулярно пересматривать свои планы, проявлять осторожность и избегать принятия важных решений или подписания контрактов. Этот период призывает к терпению в общении и избеганию ненужных споров.

Ретроградный Меркурий – идеальное время для самоанализа и переоценки. Используйте этот этап, чтобы замедлиться, заняться незавершенными проектами и оценить, что действительно важно в вашей жизни.

Хотя этот период может быть связан с трудностями, он предлагает ценную возможность для личностного роста и развития. Сосредоточьтесь на исправлении прошлых ошибок, уточнении своих планов и улучшении коммуникативных навыков. Проявив терпение, вы сможете использовать энергию ретрограда для значительного прогресса и более вдумчивого подхода к будущему.

Дева

С вашей естественной склонностью к точности и анализу вы особенно ощутите влияние ретроградного Меркурия. В этот период ваша потребность в совершенстве может стать непреодолимой, что усугубит беспокойство и разочарование. Очень важно напоминать себе, что ошибки являются неотъемлемой частью процесса обучения и роста. Примите свои и чужие недостатки и рассматривайте их как возможности для улучшения. Вместо того, чтобы позволить доминировать перфекционизму, сосредоточьтесь на достигнутом вами прогрессе. Такое мышление поможет вам справиться с трудностями и превратить их в ценные уроки.

Лев

В этот период вы будете особенно чувствительны к недостатку внимания и похвалы. Стремление к признанию может привести к конфликтам, которые усложняют межличностные отношения. Вам необходимо проявить терпение и избежать ненужных споров. Сохраняя спокойное поведение и сосредоточившись на конструктивном общении, вы сможете провести это время с присущими вам изяществом и уравновешенностью.

Овен

Вы можете столкнуться с повышенным напряжением, во многом из-за своей естественной импульсивности и прямолинейности. Ретроградное движение Меркурия может усугубить проблемы в общении, что приведет к потенциальным недоразумениям и конфликтам. Сделайте паузу и подумайте, прежде чем совершать какие-либо действия. Практика терпения и более толерантный подход к другим помогут более плавно пройти этот период и снизить риск споров.

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