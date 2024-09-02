Трем знакам зодиака очень повезет в работе: гороскоп на неделю

Наш карьерный путь пролегает через множество взлетов и падений. И порой хочется иметь дорожную карту с подсказками, где какой поворот судьбы нас встретит.

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С этим может помочь гороскоп. Астрологи уже составили карьерный прогноз на первую неделю сентября и готовы назвать, кому повезет во всех деловых начинаниях.

Лев

На этой неделе вы оцените то, что имеете и увидите перспективы дальнейшего развития. На работе ваше творчество и коммуникабельность положительно повлияют на отношения с окружающими. Львы, которые занимаются собственным бизнесом, убедятся в своих силах и талантах и начнут реализовывать ранее казавшиеся невыполнимыми идеи. Людям этого знака, которые ищут работу, следует прислушиваться к своей интуиции, и это им пойдет на пользу. В финансовых вопросах старайтесь накапливать сбережения, а не тратить все на текущие прихоти.

Козерог

На этой неделе многие ваши дела начнут налаживаться. На работе вы можете рассчитывать на поддержку начальника в практических вопросах. Вы получите все необходимые советы и помощь. Козерогам, занимающимся собственным бизнесом, следует смело проявлять инициативу в делах, а не ждать, пока судьба преподнесет хорошие возможности. Если вы ищете работу, именно сейчас для вас высоки шансы получить должность мечты – смело отзывайтесь на вакансии. В финансовой сфере это благоприятное время, чтобы сосредоточиться на сбережениях и планировании будущих расходов.

Водолей

Аура этой недели придаст вам уверенности в себе. Если вы чувствуете, что можете сделать больше, это лучшее время, чтобы начать действовать. В ближайшие дни Водолеи, занимающиеся собственным бизнесом, посвятят себя проектам, требующим скорости и смелости в решениях. Люди этого знака, которые ищут работу, победят конкуренцию и получат то, чего больше всего хотят. В финансах избегайте ссуд. Если вам понадобятся вливания, вы найдете способы получить больше денег более безопасным способом.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп Таро для всех знаков зодиака на сентябрь.

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