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Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

Американская актриса и одна из самых востребованных моделей в мире Эмили Ратаковски снова стала законодательницей модных трендов, выбрав на презентацию кроссовок в Милане оригинальный образ. Она соединила прозрачное мини-платье с черными брюками клеш, воссоздав стиль, популярный в 2000-х.

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Этот тренд, ранее считавшийся противоречивым, теперь возвращается на подиумы благодаря таким брендам, как Alaïa, Bottega Veneta и Courrèges. Выход Ратаковски подтверждает: мода циклична, и даже самые смелые тенденции прошлого могут получить новую жизнь, отмечает ELLE.

Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

Тренды Y2K снова в центре внимания

Среди возвращенных стилей 2000-х - джинсы с низкой посадкой, велюровые костюмы и спортивный стиль. Одним из самых неожиданных камбэков стало сочетание платьев с брюками. Этот тренд, который долго считался модной ошибкой, теперь выглядит свежо благодаря современному переосмыслению.

Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

Образ от Эмили Ратаковски

Для мероприятия Эмили выбрала прозрачное черное платье, которое спускалось до пупка, и брюки клеш. Образ она дополнила черно-белыми кроссовками, коричневой кожаной сумкой и минималистичными украшениями. Сочетание элементов создало баланс между драматичностью и повседневностью.

Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

В таком исполнении противоречивый тренд Y2K приобрел новый вид, став идеальным вариантом для неформальных событий. Эта комбинация добавляет яркости платью и одновременно сохраняет практичность.

Обновлению стиля способствовали не только знаменитости, но и модные дома. Коллекции ведущих дизайнеров демонстрируют современный подход к традициям 2000-х, где сочетаются удобство и стиль.

Как и многие другие стили прошлого, Y2K тренды доказывают, что смелые эксперименты не исчезают навсегда. Они лишь ждут правильного момента, чтобы вернуться в новом прочтении.  

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