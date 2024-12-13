Тренд из прошлого вернулся? Эмили Ратаковски надела платье на штаны

Американская актриса и одна из самых востребованных моделей в мире Эмили Ратаковски снова стала законодательницей модных трендов, выбрав на презентацию кроссовок в Милане оригинальный образ. Она соединила прозрачное мини-платье с черными брюками клеш, воссоздав стиль, популярный в 2000-х.

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Этот тренд, ранее считавшийся противоречивым, теперь возвращается на подиумы благодаря таким брендам, как Alaïa, Bottega Veneta и Courrèges. Выход Ратаковски подтверждает: мода циклична, и даже самые смелые тенденции прошлого могут получить новую жизнь, отмечает ELLE.

Тренды Y2K снова в центре внимания

Среди возвращенных стилей 2000-х - джинсы с низкой посадкой, велюровые костюмы и спортивный стиль. Одним из самых неожиданных камбэков стало сочетание платьев с брюками. Этот тренд, который долго считался модной ошибкой, теперь выглядит свежо благодаря современному переосмыслению.

Образ от Эмили Ратаковски

Для мероприятия Эмили выбрала прозрачное черное платье, которое спускалось до пупка, и брюки клеш. Образ она дополнила черно-белыми кроссовками, коричневой кожаной сумкой и минималистичными украшениями. Сочетание элементов создало баланс между драматичностью и повседневностью.

В таком исполнении противоречивый тренд Y2K приобрел новый вид, став идеальным вариантом для неформальных событий. Эта комбинация добавляет яркости платью и одновременно сохраняет практичность.

Обновлению стиля способствовали не только знаменитости, но и модные дома. Коллекции ведущих дизайнеров демонстрируют современный подход к традициям 2000-х, где сочетаются удобство и стиль.

Как и многие другие стили прошлого, Y2K тренды доказывают, что смелые эксперименты не исчезают навсегда. Они лишь ждут правильного момента, чтобы вернуться в новом прочтении.

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