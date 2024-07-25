Три пары знаков зодиака постоянно ссорятся в отношениях: кому не суждено быть вместе

Если вы никак не можете наладить отношения и постоянно ссоритесь с партнером, причина может заключаться не в том, что вы – плохие люди. А в несовместимости ваших знаков зодиака.

Видео дня

Как утверждают астрологи, когда дело доходит до астрологической совместимости в отношениях, невозможно дать однозначную оценку того, какие пары будут складываться, а какие нет, основываясь только на солнечных знаках. Существует целый перечень дополнительных аспектов, которые вносят свой весомый вклад в общую картину. Но начать можно именно с совместимости ваших знаков. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, для каких пар построение отношений будет самой сложной задачей.

Овен и Скорпион

Огненный Овен и резкий Скорпион, возможно, не всегда сходятся во взглядах, но у них есто нечто общее: их правящая планета – Марс. Это небесное тело является космическим правителем страсти, агрессии и защиты, поэтому его воинственное влияние как на Овна, так и на Скорпиона позволяет им успешно противостоять давлению друг друга. Но он также приводит к взрывным ссорам между представителями этих знаков.

Овны, как правило, вспыльчивы и быстро выходят из себя, в то время как Скорпионы обычно долго размышляют и позволяют своей ярости накапливаться под поверхностью, пока она не вырвется наружу. Хотя оба знака все равно готовы защищать свою территорию, они делают это по-разному — и их стиль борьбы с гневом может вызвать у партнера раздражение. Плюсом таких отношений всегда является чрезвычайно страстный секс.

Телец и Стрелец

Тельцы – очень приземленные люди, любящие двигаться в своем собственном темпе и гордящиеся своей надежностью. Им в противоположность Стрельцы любят делать все быстро, мгновенно переходя от одного дела к другому. Хотя эти два знака, безусловно, могут найти общий язык, их различия часто становятся источником огромных разочарований, что может привести к серьезным разногласиям.

Безудержная потребность Стрельца в свободе и постоянной стимуляции может заставить Тельца чувствовать себя неуверенно и устало, поскольку они чаще хотят наслаждаться более медленным темпом жизни со смакованием чувственных наслаждений. Между тем, страстный Стрелец может чувствовать себя подавленным из-за склонности Тельца к домоседству – ему не будет хватать веселья и спонтанности. К сожалению, ни один из знаков не хочет сильно идти на компромисс — Телец очень упрям, а Стрелец бывает слишком самоуверенным. Это, безусловно, может привести к горячим спорам при попытке разобраться в нюансах отношений.

Рак и Водолей

Когда Рак и Водолей решат соединиться, им придется преодолеть множество препятствий, поскольку эти знаки – водный и воздушный – очень разные. А еще эти два знака отличают совершенно несовместимые потребности в отношениях.

Рак – один из самых заботливых и чувствительных представителей зодиака, и поддержка эмоциональной близости для него очень важна. Но воздушные Водолеи, как правило, гораздо более отстранены, обычно они смотрят на жизнь с более объективной и бесстрастной точки зрения. Это может вызвать в паре чувство отчужденности. Некоторых Водолеев может сбивать с толку эмоциональность Раков, из-за чего они начинают выстраивать более комфортную дистанцию или раздражаться. Между тем Раки могут чувствовать себя по-настоящему обиженными и разочарованными из-за того, что они испытывают нехватку открытости или чувствительности у Водолеев. В ответ на это Рак может стать капризным или проявлять пассивную агрессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых мятежных знаках зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.