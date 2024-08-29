Три знака имеют лучший гороскоп на сентябрь: кто в списке избранных

Сентябрь станет месяцем глубинных трансформаций. Луна начнется входом Марса в Рак 4 сентября, что будет способствовать налаживанию общения и знакомствам. Полнолуние и частичное лунное затмение в Рыбах 17 сентября – второй транзит, на который следует обратить внимание. Лунные затмения – периоды важных осознаний и ключевых событий.

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22 сентября начинается сезон Весов. Астрологи советуют в этот период быть особенно внимательными и прежде всего искать внутреннюю гармонию, избегая рисков.

Овен

Не недооценивайте себя. Уверенно идите к цели. В течение месяца космические силы будут поддерживать вас. Первый важный период начнется 9 сентября, когда Меркурий войдет в Деву, что позволит вам увидеть детали, которые вы обычно пропускаете. Запишите свои наблюдения.

Ближе к концу месяца, после начала сезона Весов, вы откроете свою настоящую силу более неожиданными способами и при неожиданных обстоятельствах. Новые и старые друзья также могут спровоцировать эту трансформацию и рост, поэтому старайтесь оставаться открытыми для общения. Просто помните: энергия Весов противоположна Овну, поэтому любые романтические отношения в этот период могут не иметь долгосрочного потенциала.

Лев

Когда вы принимаете решение, вас уже ничего не может остановить. Астрологические транзиты сентября будут способствовать активным действиям. Вы станете сильнее, увереннее и настойчивее в достижении цели.

Уже со 2 сентября вы начнете ощущать свои благословения. Вы найдете помощь и поддержку в самых неожиданных местах. А успех придет там, где вы меньше всего этого ожидали. Переход Марса из Близнецов в Рак будет значимым для вас, поскольку он смягчит вашу природную склонность быть лидером в коллективе. Это откроет вашу творческую сторону, позволяя поразить всех глубиной ваших талантов и творческого вдохновения.

Скорпион

Особое внимание в сентябре придется обратить на отношения. Некоторые из вас по-настоящему узнают внутреннюю силу, а другие узнают, что значит по-настоящему любить кого-то.

На вас очень влияет энергия Марса, и начало месяца будет напряженным. Марс в Раке отразит вашу более участливую сторону. Ожидайте судьбоносные изменения и великие благословения под этим влиянием. Энергия полнолуния усугубит ваши интуитивные способности и позволит вам принимать правильные решения.

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