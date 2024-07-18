Три знака ощутят на себе испытания Вселенной: кто будет под ударом

Сегодняшний день вызовет у некоторых из нас ощущение, что Вселенная хочет нас уничтожить, и, возможно, не в самом негативном ключе, а в определенном смысле, будто она нас проверяет. Все потому, что сейчас происходит выравнивание Урана, в котором участвует Солнце.

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Как говорят астрологи, это значит, что нам придется честно посмотреть на себя и признаться себе, действительно ли то, что мы считаем таким замечательным, настолько здорово. Энергия Урана больше всего затронет три знака зодиака и позволит им стать очень самосозерцательными. Они смогут увидеть свои несовершенства и путь к их исправлению. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, какие знаки ощутят это не очень приятное, но важное влияние.

Близнецы

Когда 18 июля Солнце выравняется с Ураном, вы почувствуете, что в вашей жизни что-то происходит, и вам это не очень нравится. Сначала вы можете чувствовать растерянность, и это будет нечто большее, чем просто смущение. Вы вроде бы находитесь на пороге открытия чего-то великого, но оно никак не хочет идти вам в руки. Сейчас это сродни испытанию терпения и выносливости. Все, что вам нужно от этого дня – это знать, какую позицию вы занимаете на конкретную тему. Это может быть связано с романтическим партнером или с работой.

Хотя этот тест, возможно, и не принесет вам облегчения, вы можете спокойно отдохнуть, чтобы в какой-то момент получить желаемую правду и продолжить свою жизнь спокойно. Единственная реальная проблема этого дня заключается в том, что вы сами можете в конце концов сделать его хуже, чем он есть. Не грызите себя, просто держите на уме, что вам не нравится чувство испытания, которое беспокоит вас сегодня.

Лев

Что вас раздражает 18 июля, то это мысль, что вы сможете все исправить, хотя на самом деле вы окружены непреодолимым хаосом. Это заставляет вас чувствовать, будто Вселенная проверяет вас. При этом вы точно уверены, что не являетесь причиной этого хаоса. Вы, как ни странно, олицетворяете голос разума, однако при этом вас не слышат – это не очень приятно.

Тем не менее, вам лучше сохранять спокойствие и держаться за уверенность, что в конце концов хаос уляжется и ваш настоящий голос разума будет услышан. Речь идет о том, чтобы прожить день, не тратя чрезмерные усилия на безрезультатные действия. Вы справитесь с этим испытанием. Это только еще одна ступень к вашему самосовершенствованию. Да, вам хочется это драматизировать, но реальность такова, что вам не стоит сейчас пытаться докричаться до людей. Вы достойны большего. Отпустите ситуацию.

Дева

Вы пообещали себе, что не будете кричать на своего романтического партнера и не будете заставлять его чувствовать себя униженным. Вы начали понимать, что это скорее "ваша" проблема, чем его. Вы также хотите стать более добрым и нежным человеком в целом, поскольку видите, что когда вы любите, то сами чувствуете себя лучше.

Но выравнивание Солнца с Ураном выпускает всех демонов в ваших отношениях на свободу. Вам будет очень тяжело сдерживаться и быть тем человеком, которым вы сами себя видите. Но помните, что перед вами ваш партнер, главный человек вашей жизни. Надо доверять ему, а не испытывать. Через него Вселенная проверяет вас. Так что от вашего отношения зависит будущее вашей пары.

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