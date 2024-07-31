Три знака ожидают значительные изменения в отношениях в августе: гороскоп

Звезды, планеты и их расположение часто влияют на наши отношения. Иногда трансформации происходят незаметно, но иногда они очень сильно влияют на жизнь.

Видео дня

Август обещает быть особым месяцем для трех знаков зодиака, которые ощутят значительные изменения в своих отношениях. Читайте дальше гороскоп от астрологов, чтобы заглянуть в будущее.

Дева

Для дев этот месяц будет полон напряжений и испытаний, но это означает выход на новый уровень. Венера и Меркурий будут находиться в вашем знаке часть месяца, создавая конфликтный аспект с Марсом и Сатурном. Это может спровоцировать начало периода обновления и понимания, если вы готовы слушать и эффективно общаться с другими.

Ваши отношения будут испытаны и вам понадобится терпение. Но поскольку Сатурн уже инициировал трансформацию в вашем доме отношений, это может быть время для улучшения ваших связей.

Хотя давление будет расти, вы достаточно осведомлены, чтобы тактично ориентироваться в напряженных изменяющихся ситуациях. Работайте по плану и не реагируйте, если вы испытываете разочарование. Не забывайте взять дни отпуска и помните о периодах, когда вам нужно отдыхать немного больше обычного. Если вы сможете подойти к этим транзитам с дисциплиной и утонченностью, то можете ожидать, что ваша связь будет сильнее, чем когда-либо.

Стрелец

Для Стрельцов август станет месяцем перемен и вызовов в отношениях. Правитель вашего 7-го дома будет ретроградным с 5-го числа и принесет изменения и вызовы. Марс в Близнецах будет подогревать ваши отношения в течение большей части месяца, а когда он соединится с Юпитером, ожидайте, что взрывной характер либо сделает вас более страстным, либо заставит вас сомневаться в романтических чувствах.

Поскольку планета войны делает квадрат с Венерой, Меркурием и Сатурном, вы будете вынуждены воспринимать вещи спокойно и думать, прежде чем реагировать. Развитие дипломатического мышления пойдет вам на пользу.

Сделайте своим приоритетом в течение этого времени защиту своих границ. Однако убедитесь, что говорите о своих чувствах вежливо, поскольку ваши слова могут быть неправильно истолкованы.

В это время также важно добиться баланса. Используйте август, чтобы сосредоточиться на хобби или чем-то, что доставляет вам удовольствие. Со всем тем, ваша эволюция неизбежна, если вы готовы идти на компромисс и быть скромнее.

Рыбы

Для Рыб август станет периодом, когда отношения из прошлого могут вернуться. Меркурий управляет вашим домом взаимоотношений и будет ретроградным в течение августа, начиная с 5 числа.

Поскольку Марс продолжает плести свою историю в знак Близнецов, вы можете увидеть, как накапливается энергия дома. Вместо того, чтобы спорить с окружающими, направьте ее на что-то продуктивное и полноценное. Проекты улучшения дома могут быть отличным способом снять напряжение.

Меркурий вернется к знаку Льва 14 числа, потому вы сможете найти согласование со своей творческой энергией. Но Венера войдет в ваш дом отношений 4 числа и даже если она будет противостоять Сатурну в течение части месяца, это расположение все еще имеет значение.

Противостояние Сатурна Венери избавит от любых иллюзий, которые у вас могли быть относительно партнера. Суровая реальность может помочь вам понять, чего вы действительно хотите от этого общения.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп Таро на неделю для всех знаков и рассказывал, кто из них получит значительную прибыль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.