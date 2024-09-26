Три знака смогут разобраться с призраками прошлого в ближайшее время: гороскоп

Травмы прошлого причиняют много боли и часто заставляют застрять на определенном этапе. Процесс исцеления длительный и непростой. Небесные транзиты, в частности, тригон Меркурия с Плутоном, Меркурий в Весах, Луна в выравнивании с Ураном и Меркурием будут иметь решающее влияние в конце сентября.

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Астрологи говорят, что некоторые знаки ощутят облегчение и смогут принять решение, которое полностью изменит их жизнь. Прошлое сыграло свою роль – следует извлечь важные уроки и продолжать двигаться навстречу настоящему счастью.

Овен

Для того, чтобы исцелиться, нужно много времени, но в конце сентября вы вдруг поймете, что иногда иллюзии исчезают сами по себе. Это будет похоже на внезапное выздоровление от затяжной болезни – однажды утром вы проснетесь и почувствуете, что душевная боль, кажется, уменьшилась.

Нет, все прошлые травмы сразу не отпустят вас – придется еще поработать. Однако те люди или события, которые причинили вам боль, уже не будут занимать столько места в ваших мыслях и сознании. Вы считали, что время не лечит, и вы никогда не исцелитесь от травм. На самом деле вы заметите, что постепенно, возможно, даже очень медленно, но ситуация налаживается. Это как будто прошлое и душевная боль имели свой момент в истории, а теперь это лишь одна из ваших историй о том, как вы стали сильнее и выдержали все испытания.

Лев

Вы не любите думать о прошлом, но воспоминания часто приходят незвано – например, во сне. У вас есть большой опыт и вы знаете, как пережить сложные ситуации. Ваша история является частью того, кем вы являетесь. Однако это не значит, что воспоминания не сопровождаются болью.

С помощью всех упомянутых выше транзитов вы могли увидеть, как между вами и вашими десятью миллиардами воспоминаний начинает формироваться пропасть. Вы наконец-то начинаете чувствовать себя счастливым и ценить настоящее. Вы не создаете образ сильной и выносливой личности – вы ею становитесь. Это поможет вам преодолеть прошлое и наслаждаться всеми возможностями, которые дарит жизнь.

Скорпион

Вы больше всего хотите избавиться от боли, которую вы испытывали в течение последних нескольких лет. Вы знаете, что можете преодолеть это, но не знаете как. Исцеление придет неожиданно и заставит вас по-новому взглянуть на ситуацию.

Вы больше не будете одержимы человеком, принесшим в вашу жизнь столько страданий. Время лечит все раны. Некоторые события заставят вас задуматься о том, что нужно уже двигаться дальше. Вы слишком долго застряли на этапе страданий. Вы готовы открыть сердце новой истории любви – теперь уж точно со счастливым концом.

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