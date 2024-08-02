Три знака в августе ждут неприятности и хаос: кому не повезет

Последний месяц лета ознаменуется не очень благоприятными астрологическими транзитами. Чего только стоит ретроградный Меркурий. В целом, август принесет много тревог, хаоса, недоразумений и тяжелых решений.

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По словам астрологов, Овнам, Близнецам и Козерогам следует быть особенно осторожными. Их ждет период трудностей и испытаний.

Овен

Вы начали много проектов сразу и были уверены, что к концу лета удастся их успешно реализовать. К сожалению, не все пойдет так, как вы запланировали. Период с 6 по 29 августа будет очень тяжелым. Большие проблемы может принести ретроградный Меркурий.

Прежде всего, недоразумения и трудности возникнут в сфере общения. Окружение может иметь неискренние намерения. Потеряв бдительность, вы не заметите, как некоторые стремятся воспользоваться вашей наивностью. Следует внимательно относиться к обещаниям, анализировать каждое предложение и внимательно читать контракты, особенно то, что дописано где-то мелким шрифтом.

Близнецы

От природы вы полны энергии и жизненной силы – любите вызовы, приключения и используете любую возможность, чтобы проявить себя. Вы любите быть в центре событий, вам очень нужно признание, вы хотите комплиментов и благодарностей. Вы верите в себя и свои силы, поэтому быстро принимаете решения, которые, к сожалению, иногда оказываются слишком поспешными.

Ретроградный Меркурий, который начнется 6 августа и продлится почти до конца месяца, будет сподвигать легкомысленно относиться ко многим делам, что может привести к неприятностям. Вам нужно научиться смирению, чтобы принимать более мудрые, хорошо продуманные решения. Спонтанность имеет свою прелесть, но в повседневной жизни следует твердо стоять на земле.

Козерог

При желании вы можете добиться любой цели. Вы легко отвергаете все, что может помешать успеху, а в последние месяцы открыли перед собой новые перспективы и возможности.

К сожалению, ваши коллеги и даже друзья могут видеть многое в совершенно ином свете. Амбиции и стремление к покорению новых вершин могут вызвать зависть, а более смелые даже будут громко критиковать ваши поступки. Это приведет к ссорам, недоразумениям и даже к завершению отношений.

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