Три знака ждет невероятная удача на этой неделе: кто в списке

Период с 24 июля принесет глубокую энергию, которая поможет воплотить в жизнь важные цели. Начало сезона Льва будет побуждать к действиям. Пора начать с небольших шагов. Лев символизирует уверенность, силу и мужество принимать перемены.

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Ни одна мечта не является невыполнимой – все сводится только к вашей готовности это планировать. Астрологи рассказали, каким знакам удастся поймать удачу и наслаждаться признанием и славой.

Овен

Солнце является одной из самых счастливых планет в астрологии. Солнце во Льве – это все о счастье, творчестве, удовольствии и романтике.

Пора принять то, что для вас самое важное. Сосредоточьтесь на отношениях, отпуске, времени с друзьями и творчестве. Вы довольно долго мечтали о своей идеальной жизни, теперь пришло время, чтобы вы могли ее прожить.

Лев

На этой неделе Меркурий сильно повлияет на вашу жизнь, ведь поможет привлечь финансовые успехи. Ожидайте, что другие будут вас ценить и предложат новые перспективы. Вы вдруг осознаете ценность времени, потраченного на работу.

Меркурий управляет вопросами общения, включая предложения, контракты и соглашения. Единственная оговорка состоит в том, что Меркурий находится в предтени и будет ретроградным 5 августа. Пересмотрите свою жизнь сейчас, и вы узнаете, что нужно сделать, чтобы привлечь богатство, к которому вы стремитесь. Ретрограда не стоит опасаться, ведь он помогает внести большую ясность.

Стрелец

Вход Солнца в знак Льва в понедельник принесет вам удачу, но это только начало. Солнце управляет внешними действиями, которые вы совершаете в своей жизни. Впереди новые горизонты, многочисленные предложения, путешествия и приключения.

Неделя принесет возрождение энергии и смелость делать то, чего вы больше всего желаете, но в четверг Меркурий переходит в Деву, выдвигая на первый план карьерные вопросы. Поскольку обе эти энергии сейчас влияют на вашу жизнь, вы, вероятно, готовитесь к значительному шагу. Не позволяйте ничему или никому стоять на пути этой волны возможностей и найдите время для планирования.

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