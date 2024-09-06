Три знака ждет невероятный успех до конца года: гороскоп

До конца года еще несколько месяцев, и обычно этот период мы связываем с напряженным трудом. Заканчивается сезон отпусков, начинается учебный год, дни становятся короче, отсутствие солнца сказывается на настроении.

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Однако астрологи обещают, что предстоящие месяцы станут временем настоящего прорыва для людей, родившихся под тремя знаками зодиака. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому повезет.

Рыбы

Вы наконец сможете вырваться из замкнутого круга трудностей, которые навязала вам энергия Сатурна. Возможно, кто-то потерял работу, у кого-то распались отношения, кто-то имеет проблемы с уверенностью в себе и не может двигаться дальше. К счастью для вас, на первый план выходит Нептун, сила которого связана с изобилием в сферах чувств и карьеры. Рыбы, живущие в стабильных отношениях, ощутят большую поддержку от своего партнера, и близость также будет гораздо лучше. Не считая того, одинокие Рыбы почувствуют, что они вправду готовы принять кого-нибудь нового в свое сердце и жизнь. Вы поймете, что двигаетесь в правильном направлении.

Но это не значит, что будет просто. Изменения в жизни можно сравнить с тренировками – если вы долго не бегали, вы не сможете преодолеть марафон с первой попытки. Так что спокойно, делайте маленькие шаги. Важно найти терпение – к миру и к себе. В сочетании с упорством это принесет ожидаемые результаты.

Скорпион

Первая половина года была для вас нелегкой. Время от времени могло сказываться ощущение истощения. И истощения на нескольких разных уровнях – профессиональном и частном. Вы двигались вперед медленно. Сложные домашние дела смешивались с проблемами и затруднениями на работе. Но конец этой полосе уже виден. Хорошие времена впереди. Вы наконец-то почувствуете, что ваши усилия и труд не прошли даром. В скором времени вас ждет повышение, развитие карьеры и совершенно новые обязанности.

Вам не будет просто справиться с ними, но это ваш путь к вершине – не забывайте об этом. Ищите вокруг себя единомышленников, с которыми понимаете друг друга без слов. Это всегда помогает усилить свое влияние и улучшить внешнее положение. Вселенная на вашей стороне.

Близнецы

Вы не любите застоя и долгого покоя и в вашей жизни наконец что-то сдвинется с места. Наука, общение, торговля – вот сферы, в которых вам будет больше всего везти. Это первая ступенька на пути к вершине вашей карьеры. Благодаря энергии Юпитера вы почувствуете то, что вам нравится больше всего – желание делать что-то новое, творить реальность и, да, вкус успеха. Вы станете источником вдохновения для других и для себя. Работа больше не будет неприятной обязанностью и станет невероятным развлечением, отвечающим вашим жизненным увлечениям.

Вы наконец-то окажетесь в ситуации, когда сможете создавать проекты, которые принесут измеримый успех и помогут в карьере. Главное (и самое сложное для Близнецов) – набраться терпения. Поспешные действия не принесут пользы. Хорошо все обдумывайте, прорабатывайте все идеи как следует, и вы не допустите фальстарта.

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