Три знака ждет очень счастливое начало августа: кто в списке

На эту неделю приходится молодая Луна в знаке Льва, а Венера войдет в знак Девы 4 августа. Это обещает нам удачу и изобилие, а еще необходимость открыться для перемен.

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Звезды призывают нас доверять своим инстинктам, а астрологи убеждают – трем знакам зодиака в эти дни будет чрезвычайно везти. Читайте гороскоп дальше, чтобы узнать, каким именно.

Стрелец

Пора мыслить масштабнее и действовать смелее. Вы предназначены для гораздо большего в жизни, чем вы себе представляли. Главное для вас – не давать себя отвлекать от целей. Испытания станут для вас точкой роста. Это обучение большей преданности, сосредоточение на построении фундамента или даже обеспечение заботы о вашем здоровье. Однако в определенный момент обстоятельства могут отвлечь вас от вашей истинной природы и привести к тому, что вы не будете чувствовать себя собой.

К счастью, Вселенная позволит вам быстро вернуться к своей подлинности и вспомнить, что вы пришли в этот мир, чтобы учиться, исследовать и чувствовать как можно больше. Дайте обещание начать принимать жизнь открытым сердцем. Это ваш знак взять на себя ответственность. Не беспокойтесь так сильно о том, во что вы вкладывали свою энергию, а осознайте, что пора переключить передачу и снова стать исследователем жизни. Только приняв все, что может предложить вам мир, вы сможете обнаружить удачу и изобилие, о которых вы мечтали.

Козерог

Как бы вы ни пытались планировать каждую ситуацию или даже каждый сценарий, вам также нужно признать, что без определенного риска успеха не добьешься. Тем не менее, этот риск не должен удерживать вас от дальнейших шагов. В воскресенье, 4 августа, Венера войдет в Деву и благословит вашу жизнь достатком, удачей и способностью идти на эти риски с большим доверием. Откройте свое сердце и примите изменения в своей жизни, вас ждет мощный всплеск энергии, который поможет вам интуитивно понять не только то, что вам следует совершить действия, но и то, что все получится лучше, чем вы могли себе представить.

Пока вы уже занимаетесь планированием, работайте также над подготовкой себя к риску или даже к прыжку веры в осуществлении своих мечтаний. Это может быть связано с переездом, деловыми возможностями, романтикой, путешествием или даже с тем, чтобы наконец-то отпустить убеждение, что ограничивают вас. Бояться нечего, когда за вами стоит успех Вселенной.

Рак

Пора сбросить все, что вы несли зря, и принять новое начало в своей жизни. Вы увидите поворот в финансах, и Вселенная поможет вам точно увидеть, чего вы заслуживаете от жизни. Не позволяйте своему прошлому заставить вас сомневаться в том, что возможно для вашего будущего. Примите все как урок, а затем попробуйте поверить, что новое начало, которого вы ждали, наконец-то наступает.

Ваша самооценка растет, так что у вас не возникнет проблем с пониманием того, что вы хотите от своей жизни. Чтобы подготовиться, постарайтесь поразмышлять о своих текущих финансах, позаботиться о любых долгах, которые у вас могут быть, а также о том, какие идеи или мечты у вас были о начале собственного бизнеса или дополнительного дохода. Вас может ждать внезапный приток денег. Но убедитесь, что вы правильно их инвестируете. Они должны принести вам что-то очень желаемое в будущем, а не просто то, что может дать радость на данный момент. Как бы тяжело это ни было порой и даже запутано, это облако наконец-то рассеивается, и вместе с этим приходит возвращение к изобилию.

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