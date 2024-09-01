Три знака ждет полоса неудач: кому не будет везти в сентябре

Сентябрь – довольно грустный месяц, когда мы окончательно прощаемся с летом, дни становятся ощутимо короче и стает прохладно. К сожалению, это не единственная причина, почему некоторые люди могут чувствовать себя плохо в этом сентябре.

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Как предупреждают астрологи, от рожденных под тремя знаками зодиака может отвернуться удача. Они получат нежелательные сигналы из прошлого, будут бороться с обстоятельствами и постоянно забывать о себе. Читайте дальше, чтобы узнать, кому нужно быть осторожными. И как уберечь себя от неприятностей.

Близнецы

Вы легко находите новых друзей и знакомых, вам нравится быть среди людей. Но в этом сентябре вам не хватит энергии для общения. Окажется, что встречи с друзьями и вечеринки потеряли свою привлекательность. Оставшись из-за нежелания выходить в люди в одиночестве, вы можете получить какой-то сигнал из прошлого. Неусвоенные уроки, неулаженные конфликты или неправильно понятые сообщения вернутся с двойной силой. Это может заставить вас чувствовать себя ошеломленными и несчастными. Попытайтесь закрыть все незакрытые вопросы и уже вскоре все для вас наладится. Конец года будет для вас гораздо счастливее

Рак

Вы хорошо провели каникулы, но этап, который наступит в сентябре, может стать крайне сложным. Может оказаться, что вам придется сражаться за свое место на работе, в отношениях или дружбе. Преодоление препятствий и трудностей потребует от вас большой работы. При этом в сентябре вы можете ощутить нехватку стабильности. Вам придется сражаться за жизнь своей мечты. Проявите силу, настойчивость и мужество. Если будете действовать честно и искренне, все окончится хорошо.

Водолей

Чтобы насладиться успехом и счастьем, нужно сначала чем-нибудь пожертвовать. И это тот урок, который вам придется изучить в сентябре. В последнее время вы могли чувствовать, что удаляетесь от собственного "я". Объем работы, встречи и нехватка времени заставляли вас чувствовать себя очень устало. К сожалению, в сентябре облегчение не наступит. К тому же вы можете ощутить первые последствия пренебрежения своими потребностями. Однако хорошая новость состоит в том, что дискомфорт вынудит вас взять себя в руки и лучше наладить свою жизнь. Вам будет нелегко привести все в порядок. Однако это окажется правильным шагом к лучшему будущему.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака в сентябре повезет.

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