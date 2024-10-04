Три знака зодиака начали свою счастливую эру: кого накроет любовь

Продвигаясь вперед по этому октябрю, мы можем почувствовать, как дела становятся несколько проще и нас сопровождает удача. Причиной тому становится благоприятный трин Венеры и Сатурна, который открывает для нас пути и дарит интересные возможности.

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Как утверждают астрологи, для представителей трех знаков зодиака это будет в первую очередь означать, что для них откроется путь к романтике и любви. Но не только. Звезды открывают им путь в удачную эру. Читайте гороскоп дальше, чтобы узнать, кому именно повезет.

Телец

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя немного вдохновеннее, чем вчера, рассчитывайте на начало совершенно нового мира возможностей и удачи. Во время транзита Венеры в трине к Сатурну все будет казаться вам проще и ощущение напряжения исчезнет из вашей жизни. Вы будете уверены, что сможете справиться с любой проблемой. Вы сможете легко трактовать историю своего прошлого таким образом, чтобы увидеть в нем источник мудрости.

То, что вы видите перед собой, это выбор, и во многом этот выбор связан с тем, как вы поступаете с тем, что имеете на данный момент. Вы можете извлечь из него максимум. Вы не хотите иметь ничего общего с чем-либо отрицательным в текущий момент своей жизни. И такой подход знаменует начало удачной эпохи для вас.

Дева

Вы чувствуете себя хорошо, улавливая из пространства волны удовольствия и радости. Хорошо настроившись на них, вы получаете максимум. Возможно, поэтому сегодня вам захочется взяться за большую работу. А может, вы захотите расслабиться и посмотреть, как все происходит само собой прямо у вас на глазах. Влияние Сатурна в трине с Венерой напоминает вам, каких усилий стоило оказаться там, где вы сейчас. И какой прекрасной может быть жизнь. Вы цените это и готовы продемонстрировать свое отношение.

Такое положительное настроение способно изменить мир вокруг вас. И если вы дадите изменениям запуститься, они начнут накапливаться, как снежный шар. Сейчас вы чувствуете, что удачная атмосфера для вас может легко нарастать изо дня в день. Все, что для этого нужно, это продолжать в том же духе.

Козерог

Осенний воздух дает вам ощущение силы в разных областях вашей жизни, но особенно в бизнесе и любви. Любовь является ключевой частью предложения Вселенной сейчас. Если вы готовы окунуться в отношения и имеете любовный интерес, не сомневайтесь – сделайте шаг навстречу. Или сделайте существующие отношения более близкими и глубокими. Все готово измениться к лучшему – помогите этим изменениям произойти.

Осознание того, что у вас есть романтическая часть, позволяет вам двигаться вперед более легко и уверенно. Это очень удачное начало для вас, и именно это делает нынешний день столь необычным для вас. Вы не видите ничего, кроме успеха впереди, на какой бы области вы ни сосредоточились.

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