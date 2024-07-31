Три знака зодиака наконец-то освободятся от своего прошлого: гороскоп на 31 июля

Сегодня не только последний день месяца, но и отличный день, чтобы закрыть дверь в прошлое навсегда. Воздействие транзитной Луны в квадрате с Нептуном дарит долгожданное примирение прошлого и настоящего.

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Астрологи утверждают, что это означает возможность успешно вносить изменения в жизнь с целью улучшить ее. Но это потребует храбрости. И представители трех знаков отважатся взять на себя инициативу. Они простятся с прошлым, чтобы создать свою жизнь заново в настоящем. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, что это за знаки.

Близнецы

Вы никогда не думали, что сможете вырваться из прошлого, но вы пришли к пониманию того, что стали собой благодаря ему. Ваша минувшая жизнь стала частью вашей личности, вашей визитной карточкой. Но по какой-то причине вы просто устали от прошлого. Вы стали видеть, что вы – это больше, чем просто то, что уже осталось позади.

Сегодня вы начнете доверять настоящему, зная, что оно того стоит. Вы поймете, что освобождение от прошлого означает не стирание себя, а добавление новых штрихов в ваше яркое настоящее. Пора освободиться от боли, сохранить хорошее в памяти и двигаться дальше.

Водолей

Вас беспокоит то, что вы словно живете в прошлом. То, что говорят вам другие, иногда трогает вас за живое, слова близких вас глубоко беспокоят. Это значит, что вы застряли. Если же вы хотите жить в соответствии со своими потребностями и мечтами, вам нужно освободиться и двигаться дальше. Но как это сделать?

Ваше окружение принесет вам ясность. Вы боретесь с желанием отрицать истину, которая поднимается внутри вас. К сожалению, вы хорошо знаете, что в реальности все именно так. И Вселенная именно таким образом действует на ваш разум. Она показывает вам, что нормально отпускать прошлое, потому что настоящее действительно потрясающее.

Рыбы

Вы не видите никакой срочной необходимости отпускать прошлое, поскольку там есть ваши воспоминания, которые греют душу. И вы никогда не испытывали необходимости прощаться с тем, что вас не беспокоит. Однако есть настоящее время, которое требует вашего внимания, и вам нужно это учесть. За бесконечными причудливыми воспоминаниями вы стали забывать себя. Это вызывает все больше хаоса в вашей жизни.

Имейте в виду, вам не нужно отказываться от своих воспоминаний, но вы можете время от времени отодвигать их в сторону, чтобы случайно не разрушить что-нибудь. Избавиться от прошлого – это не так драматично, как кажется. Эта новая свобода позволяет вам наслаждаться настоящим так же, как и прошлым. Просто будьте свободны и наслаждайтесь одновременно тем, что есть, и тем, что уже прошло.

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