Три знака зодиака отбросят сомнения в себе и станут счастливыми: гороскоп на 26 июля

Астрологические расчеты показывают: 26 июля все знаки зодиака получат импульс ясного мышления и способ понять, что удерживает нас от переживания этого вида истинного счастья. Мы можем обнаружить, что сами являемся виновниками собственной неуверенности в себе.

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Эта неуверенность является коварным врагом. В одну минуту мы думаем, что избавились от нее, а затем, в следующую минуту, она возвращается с новой силой. Но астрологи обещают, что в эту пятницу мы почувствуем, что она ничего не стоит в нашей жизни. Наш путь к настоящему счастью начинается, когда видим, насколько бесполезно это бремя неуверенности в себе. И представители трех знаков смогут сделать это лучше других.

Близнецы

Сегодня вам может показаться, что вы сорвали джекпот, поскольку вы почувствуете, что только что достигли большой вехи. Нет нужды оглядываться назад. Вы пересекаете границу между неуверенностью в себе и настоящим счастьем – и это приятно. Вы почувствуете любовь в полной мере, поскольку вас больше не привлекают ситуации, заставляющие вас сомневаться в себе. Итак, вот ваш урок: избегайте ситуаций, заставляющих вас чувствовать себя плохо. Хотя это может показаться простым решением, сегодня вы поймете, что легкий путь – это правильный путь, и что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сомнения в себе. Ваше подлинное счастье поступает в форме свободы. Вам больше не интересно осуждать себя, и это ощущается как освобождение.

Лев

Чувство сомнения в себе — это почти антитеза того, кем вы на самом деле. Хотя вам не нравится себя чувствовать таким образом, вы иногда пытаетесь рассмотреть, почему подобные мысли появляются в вашей голове. Вам кажется, это знак, что вы должны обраnbть внимание на что-нибудь. Но ведь это лишает вас радости. Однако сейчас вы понимаете, что слишком много времени проводите за сомнениям в себе и вам нужно немного расслабиться. Сегодня вы быстро простите себя и начнете двигаться дальше. Это был просто период. Ваше истинное счастье заключается в идее, что вы прекрасны, именно такими, какие вы есть, и что вы не можете быть никем другим, кроме себя. Все, что вы можете – это любить, и вы это делаете.

Дева

Это заняло так много времени – развить у вас эту неуверенность в себе. Вы не сдавались, но в конце концов зерно сомнения все же удалось посеять. Однако вы начинаете замечать, что больше не верите в то, что вам говорят. Вы гораздо увереннее, чем вы думаете, и больше нет причин сомневаться в себе. Это и откровение, и призыв к действию. Вы – единственное, что стоит между вами и настоящим счастьем. Теперь, когда вы знаете это, наверное, хотите схватить себя за руку и убрать свои сомнения с дороги. Попытайтесь, и увидите, что это сработает.

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