Три знака зодиака откроют энергию Льва: кому будет везти до 22 августа

Сезон Льва заставляет нас сиять. Как астрологический месяц, управляемый Солнцем, он посвящена тому, чтобы жить полной жизнью, быть настоящим и смелым, устанавливать тенденции, сознательно или бессознательно, и максимально проявлять креативность.

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Но для трех знаков зодиака этот сезон будет особенно удачным, обещают астрологи. Читайте дальше, чтобы узнать, кто стал счастливцем, и что несет представителям этих знаков сезон Льва

Лев

Что ж, это ваш сезон, так что ждите только лучшего. Вы не только возглавите рейтинги популярности в своем близком окружении, но и большинство людей в целом не смогут устоять перед вашим обаянием в это время. Они с большей вероятностью простят вас и предложат вам возможности, если вы их попросите. Так что используйте эту силу мудро. Вам настоятельно рекомендуется набраться терпения и не торопиться в развитии отношений. Позвольте миру побаловать вас в его темпе. Сейчас вы готовы сделать что-нибудь новаторское и уникальное. Не игнорируйте этот космический дар. Если вы чувствуете призвание, следуйте за ним и ваша креативность возрастет.

Водолей

Водолеи, готовьтесь к взлету – сезон Льва несет вам достижение новых вершин. Вы найдете друзей и поддержку в самых неожиданных местах. Вам рекомендуется излагать свои желания Вселенной, находясь в одиночестве, а затем наблюдать, как космические потоки приносят вам то, что вы хотите. Кто бы мог подумать, что знак зодиака, противоположный Льву (то есть вы, Водолей), будет так хорошо чувствовать себя в течение этого сезона? Старайтесь быть уравновешенными и не торопиться. Это поможет вам лучше вынашивать свои идеи и строить самые лучшие планы. Сейчас, возможно, не время воплощать их в жизнь, но вы можете начать готовиться к тому, чтобы в конце концов заложить фундамент. Каждый раз, когда вы прилагаете усилия, Вселенная идет вам навстречу. Если вы начнете новые отношения в этот сезон, взаимопонимание с партнером может оказаться не абсолютным.

Овен

Вам рекомендуется соблюдать осторожность с теми, кому вы рассказываете свои планы и секреты в сезон Льва. Придерживайтесь собственного мнения и старайтесь искать нужную вам информацию, где только можете. Чем больше вы знаете, тем легче вам будет принять правильные решения. Сезон Льва поможет вам устранить все препятствия, как только вы примете решение. В эти недели вы можете встретить свою половинку. Но не торопитесь в отношениях. Кем бы ни был этот человек – любовником или другом, он сыграет важную роль в следующей главе вашей жизни и поможет вам вырасти и повзрослеть больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Отстраняйтесь от того, что вас удручает и обращайтесь к людям – вы получите желаемую помощь.

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