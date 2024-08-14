Три знака зодиака почувствуют позитив 14 августа 2024 года: гороскоп

Эта среда, 14 августа, приносит с собой прилив счастья. Квадрат Луны с Венерой хорошо повлияет на наше настроение и самочувствие, хотя не всегда может быть благоприятен к любви.

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Астрологи утверждают, что особую пользу этот транзит принесет трем знакам зодиака. Они смогут решить проблемы в отношениях и укрепить свои чувства. Что еще принесет им счастливый день, читайте дальше в этом гороскопе.

Овен

Вам не нужно принимать то, что делает вас несчастным. Это напрямую связано с любовью, романтикой и тем, как вы относитесь к самому близкому человеку в вашей жизни, который иногда бывает замечательным, а иногда раздражает. Сейчас именно вы можете изменить ситуацию к лучшему. Устройте свидание или просто хорошо друг с другом поговорите. Слова помогут усилить взаимное доверие. Чем меньше злости будет между вами, тем больше вы получите счастья.

По своей природе вы склонны спорить. Другому человеку может быть трудно с этим бороться, но целебная сила лунного квадрата Венеры показывает вам, когда нужно контролировать свой характер, чтобы вы и ваш партнер могли проводить время качественно. Пусть хорошие времена наконец-то наступят.

Рак

Вселенная одаривает вас положительными вибрациями, и это возможно, потому что вы чувствуете, что заслуживаете лучшего. Задумайтесь о себе, и вы увидите, что вы – это гораздо больше, чем просто сумма ваших проблем. Впервые за долгое время вы заметите свою замечательную натуру. Сейчас вы открываете дверь для позитива в своей жизни. Вы хотите чувствовать себя хорошо, и вы делаете это просто потому, что хотите.

Итак, среда и ее транзит Луны и Венеры в квадрате работают на ускорение потока благословений в вашем направлении. Свое ощущение счастья – это то, что вы действительно можете контролировать. Вы можете сосредоточиться на этом и почувствовать большие волны положительной энергии, омывающие вас весь день, если захотите.

Стрелец

Возможно, вы только что проснулись после потрясающего сна, задающего тон для суперположительного дня, или, возможно, это просто ваша судьба — почувствовать поток позитива. Это часть вашей натуры – верить в добро. Конечно, у вас бывают плохие моменты, но когда дела обстоят хорошо, вы всегда готовы выразить благодарность. Вы очень рады, что вам сегодня так повезло.

Если кто-нибудь в вашей жизни захочет начать спор, вы найдете в себе силы уйти. Если неприятности постучатся в вашу дверь, вы не ответите. Другими словами, из-за квадрата Луны и Венеры вы не будете делать то, чего не хотите, и это часть того, что делает этот день таким наполненным положительными вибрациями. Вы готовы сказать "нет", там, где это действительно нужно.

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