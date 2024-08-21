Три знака зодиака поймут, как быть дальше 21 августа 2024 года

21 августа – день ясности, стратегий и перспектив. Луна в Овне подскажет правильный выбор и поможет встать на правильный путь. Именно этот транзит будет способствовать решению ключевых вопросов.

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Астрологи говорят, что Девам, Скорпионам и Стрельцам придется выйти из зоны комфорта, чтобы определить дальнейшие перспективы. Они окажутся на поворотном этапе в отношениях. Луна в Овне всегда приносит решения и результаты.

Дева

Вам нужно прояснить некоторые вещи, но на действия или разговоры вы долго не решались. Вы понимаете, что единственный способ двигаться вперед – это высказаться и начать процесс. Во время Луны в Овне вы наберетесь смелости и будете готовы услышать правду.

Вы устали от неопределенности, поэтому даже неблагоприятный результат вас несколько успокоит. По крайней мере, вы получите ясность. Если вы с партнером захотите дать этим отношениям шанс, попробуйте найти компромиссные решения. Все еще можно спасти.

Скорпион

Вы имеете острую интуицию и всегда стремитесь оценить проблему с разных точек зрения. Именно это позволяет легко и быстро преодолевать трудности. 21 августа звезды советуют применить всю свою мудрость и гибкость в общении.

Во время Луны в Овне вы испытываете сильную жажду перемен, но также четко понимаете свои цели. Вы знаете, что вам нужно сделать, и теперь осознаете, что или кто стоит на пути достижения этой цели. Этот свет в конце туннеля даст вам толчок, чтобы идти дальше. Сегодняшний день настроит вас на будущее и покажет, от каких ложных убеждений следует отказаться.

Стрелец

Луна в Овне – ваш ключевой транзит. Вы буквально окажетесь в центре всех событий и получите возможность ясно видеть перспективы. Путаница, в которой вы жили в последнее время, наконец начнет рассеиваться.

С некоторыми людьми придется попрощаться – но не стоит об этом сожалеть. Некоторые друзья за маской доброжелательности прятали зависть и часто вставляли вам палки в колеса. Вы готовы сказать "нет" всему негативу, чтобы получить ясность и сконцентрироваться на дальнейших перспективах.

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