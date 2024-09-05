Три знака зодиака постараются манипулировать людьми в сентябре: гороскоп

Честный самоанализ время от времени показывает, что сознательно или нет, иногда мы манипулируем окружением. Манипуляции могут проявляться и тогда, когда мы убеждаем друзей или партнеров действовать против их желаний.

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Астрологи говорят, что в сентябре три знака зодиака проявят повышенную склонность к различным манипуляциям. Близнецы, Стрельцы и Козороги захотят воздействовать на других и тонко формировать восприятие, возможно даже без полного осознания своего влияния.

Близнецы

Вы известны своим острым интеллектом и коммуникативными способностями. Вы часто влияете на других без всякого злого умысла. Ваша главная цель, как правило, – проверить, сможете ли вы побуждать других пересмотреть свою точку зрения.

В сентябре вы можете принять уникальный подход во время дискуссий: вместо того, чтобы отстаивать свои убеждения, вы рискнете принять противоположную позицию своих партнеров по разговору. Эта стратегия вытекает из глубокого интереса к аргументам, которые могут убедить других. Вы используете утонченные навыки общения, чтобы тонко управлять разговором. Вы будете умело вести диалоги таким образом, чтобы другая сторона поверила, что она пришла к новой точке зрения самостоятельно. Важно признать, что не все Близнецы имеют манипулятивные намерения. Многим просто нравится интеллектуальный вызов и возможность изучить разные точки зрения.

Стрелец

В своем стремлении к успеху вы иногда можете прибегать к манипулированию обстоятельствами в свою пользу. Вы от природы уверены в себе и энергичны, но ваше эго иногда побуждает делать выбор, имеющий негативные последствия.

Когда ваши ожидания не оправдываются, вы можете отреагировать несправедливо и использовать слабости других для достижения своих целей. Несмотря на то, что такое поведение может быть вредным и даже токсичным, вы всячески пытаетесь скрыть этот аспект своей личности. Но ваши подлинные намерения часто становятся очевидными окружению.

Козерог

Когда вы чувствуете недостаток привязанности и внимания, вы можете прибегнуть к эмоциональным манипуляциям, чтобы более решительно выразить свои потребности. Чувствуя глубокую пустоту и дезориентацию без четких подтверждений любви, вы часто начинаете манипулировать ситуациями, пока не получите успокоения.

Вы умеете незаметно влиять на других. Эта способность выходит на первый план особенно сейчас, поскольку вы умело начнете извращать факты и слова таким образом, что другие могут не сразу распознать манипуляции. Вы используете уязвимые места других в своих интересах. В романтических отношениях вы будете бороться с ревностью и неуверенностью, прилагая большие усилия, чтобы привлечь внимание своего партнера.

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