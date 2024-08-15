Три знака зодиака преодолеют бурный период до 18 августа 2024 года: гороскоп

Период с 15 по 18 августа будет довольно непростым. Транзит Марса и Юпитера всегда связан с изменениями и ключевыми моментами. Ретроградный Меркурий снова входит в знак Льва, а Марс находится в квадрате с Сатурном. Обычно эти транзиты дают неблагоприятные последствия и приводят к серьезным испытаниям.

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Согласно прогнозу, особенно осмотрительными следует быть Львам, Скорпионам и Водолеям. Непростой период закончится с полнолунием в Водолее, которое приходится на 19 августа.

Лев

Вам придется решать сложный вопрос, связанный с работой или бытом. Могут возникнуть чувства гнева или обиды. Главное – не быть слишком эмоциональными и не придавать себе проблем.

В выходные следует ожидать неожиданных новостей или важных сообщений. Основной совет на этот период состоит в том, чтобы пытаться отвлечь любой гнев, поскольку полнолуние в Водолее может принести очень неблагоприятные последствия.

Скорпион

На этой неделе вы можете столкнуться с проблемами, связанными с тайнами или деньгами. Будьте осторожны, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. На выходных вы можете получить неожиданные новости, которые коснутся самолюбия.

Вы находитесь в мощной и непредсказуемой энергии полнолуния, касающейся вашей домашней жизни, членов семьи или чего-либо, что вы считаете основополагающим в жизни. По всей вероятности, возникнут проблемы с партнером или детьми. Существует очень большая вероятность того, что даже продолжительные отношения могут закончиться в это время, особенно если есть нерешенные проблемы.

Водолей

Вы будете несколько раздражены и взбешены в конце недели. Все, что вы планировали сделать – пойдет кувырком.

В пятницу вы, вероятно, почувствуете последствия августовской полнолуния в вашем знаке. Поскольку Луна находится в квадрате с Ураном, можно ожидать неожиданных событий, особенно в сферах, касающихся дома и семьи. Воскресенье вполне может принести неожиданные новости. Будьте осторожны и попытайтесь разрешить ситуацию искренними разговорами, если вы с партнером не хотите снова переживать длительную разлуку.

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