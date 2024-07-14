Три знака зодиака создают проблемы сами себе: астрологи сказали, кто

Приверженцы астрологии утверждают, что черты характера, склонности и даже умения часто зависят от знака зодиака. И некоторые представители зодиакального круга часто создают проблемы на ровном месте. Это может быть из-за негативного мышления, склонности к перфекционизму или чрезмерной зацикленности на неудачах.

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У всех, конечно, бывают моменты, когда кажется, что вселенная работает против нас, но некоторые знаки зодиака склонны усложнять простые вещи. Согласно прогнозу, Тельцы, Девы и Рыбы часто видят все в негативном свете.

Телец

Тельцы – очень упрямые люди. Будучи рациональным земным знаком, управляемым планетой любви и красоты Венерой, Телец чувствует себя счастливым, когда все стабильно и на своих местах. Но эта зацикленность на комфорте часто может привести к тому, что Тельцы застряли в колее, в которую они полностью зарылись (а потом истощились, упали в грязь и поленились снова взять лопату, чтобы снова выкопаться).

Сначала идет длительный период отказа, во время которого они настаивают, что все хорошо. Дальше Тельцы начинают жаловаться, продолжая настаивать, что все в порядке. Затем однажды они просыпаются и решают прекратить отношения, уволиться с работы или противостоять всему миру одним махом неповиновения.

Дева

Критическое мышление, упрямство и склонность к перфекционизму – именно эти качества мешают Деве полноценно наслаждаться жизнью. Будучи знаком, которым управляет планета связи Меркурий, Дева всегда кипит идеями и информацией. Но чаще эти размышления могут стать для Девы большими заботами и серьезными тревогами.

Девы готовы сдвинуть горы ради людей, которых они любят. Но Девы также склонны искать проблемы на ровном месте. Следует прекратить попытки контролировать все и всех, а сосредоточиться на себе.

Рыбы

Изменчивые и чувственные Рыбы могут видеть лучше всего в людях. Они часто являются воплощением истинной любви к ближним. Но Рыбы могут быть очень идеалистическими, когда дело касается их ближайших отношений.

Рыбы часто отказывают себе в любви, дружбе и привязанности из-за какого-то неверного ощущения, что они недостаточно хороши, или из-за желания найти идеального человека. Следует переступить через этот нездоровый перфекционизм, учась любить себя так же сильно, как они любят других.

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