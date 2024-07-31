Три знака зодиака станут безудержными в августе: их не остановят никакие сложности

В течение года три знака зодиака пережили множество испытаний. Сатурн в Рыбах учил их быть более ответственными за свои действия и более методичными при исполнении обязанностей.

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Как убеждают астрологи, уже в августе переменная энергия, пронизывающая их жизнь, усилится. Родившиеся под этими знаками получат инструменты, опыт и знания, чтобы противостоять препятствиям. Им рекомендуется подходить к трудностям с оптимизмом и не думать о поражении. Все, что нужно представителям этих знаков для успеха, это сосредоточиться на своих мечтах.

Близнецы

Наличие Сатурна у руля вашей карты сейчас – это звучит как рецепт разочарования. Но с Марсом и Юпитером в вашем знаке это может оказаться интересным периодом. Вы сможете использовать все уроки, полученные за последний год, для продвижения вперед. Учитесь адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, даже если они разрушают ваше видение.

Вам может быть непросто внедрить такие изменения, даже несмотря на вашу гибкую натуру. Проблемой может стать скорость перемен. Впрочем, будьте готовы получить поддержку от тех, кого вы уважаете. Подстройте свою работу и опирайтесь на собственный богатый опыт. Гордитесь своей работой и отдавайтесь ей целиком. Ограничьте свои проекты оптимальным для вас числом и не пытайтесь отдать все силы. Чтобы победить, вам важно не утонуть в ненужных замедляющих вас задачах.

Стрелец

Ваши отношения могут вас разочаровывать, поскольку вы вовсю пытаетесь понять друзей и романтических партнеров. Однако все становится слишком изменчивым и между вами и вашими близкими возникает много споров. Попытайтесь расслабиться и плыть по течению. Сосредоточьтесь на том, чему вы можете научить людей и где вы можете стать посредником в налаживании ситуации.

У вас есть все инструменты для расширения своего положительного воздействия. Одним из хороших способов для этого в августе станет получение образования. Вы также можете увидеть, как ваш упорный труд окупится в карьерном секторе. Вы здесь, чтобы делиться своими знаниями и идеями с другими, и вам нужно быть готовым развиваться и взрослеть.

Рыбы

Сейчас на вашей стороне ощутимое преимущество. Вы можете удерживать власть, потому что научились усваивать уроки жизни. И именно в этот момент Вселенная готовит вам новое испытание. Ваша цель сейчас – поддерживать заданный темп, не отставать и овладевать тем, чего вы еще не знаете. У вас будет много новых возможностей. Да, воспользоваться ими будет непросто, зато результат окажется стойким.

Вы знаете, что в долгосрочной перспективе перед вами лежит много тяжелой работы. Но вы сейчас полны энергии и сил, чтобы справиться со всем. Но не бросайтесь сломя голову в работу. Не забывайте делать перерывы. Вам важно идти на компромиссы. Будьте терпеливы с собой и теми, с кем вы работаете. То же касается ваших романтических отношений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, отношения каких знаков зодиака переживут трансформацию в августе.

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