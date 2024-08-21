Три знака зодиака столкнутся с трудностями в отношениях до 25 августа: кто в списке

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда личные отношения подвергаются испытаниям. В этом нет ничего страшного, ведь любое развитие приходит после кризиса.

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Астрологи указывают на три знака зодиака, которым придется столкнуться с серьезными вызовами в своих романтических отношениях до 25 августа. Несмотря на это, у них будет возможность роста и укрепления связей.

Дева

Даже когда вы уверены, что видите ситуацию ясно, возможны перекосы в восприятии. Венера в Деве может способствовать внутренней гармонии и поможет принять более аутентичные решения. Однако она способна создать односторонность в ваших отношениях. В этот период вы, возможно, слишком сосредоточены на собственных желаниях и потребностях, что не всегда способствует гармонии в паре.

Сейчас важно избегать поспешных выводов. Под влиянием противостояния Венеры в Деве с ретроградным Сатурном в Рыбах, которое состоится 19 августа, может появиться желание уйти от проблем вместо того, чтобы оставаться и работать над ними. Этот период требует от вас ответственности и анализа состояния отношений. Важно помнить, что партнерство – это общий поиск решения. Это сложный этап, но если вы выберете рост, то сможете построить отношения, о которых мечтали.

Скорпион

В вашей жизни сейчас много противоречий. Вопреки вашему желанию перемен вы можете сопротивляться им, особенно если эти трансформации отличаются от того, что вы себе представляли. Вы стремитесь контролировать процесс, но именно это удерживает вас от достижения желаемого.

20 августа Солнце во Льве создаст напряженный аспект с Ураном в Тельце, что может вызвать сопротивление изменениям в вашей жизни. Вы хотите, чтобы все шло по вашему плану, но это мешает вам открыться для новых возможностей. Особенно это касается романтической жизни. Пора отпустить контроль и разрешить вселенной действовать. Принятие изменений, даже если они кажутся страшными или неудобными, поможет вам добиться того прогресса, к которому вы так стремитесь.

Стрелец

Когда вы понимаете, чего действительно хотите, вселенная вроде бы специально приносит испытания. Вы находитесь в благоприятном периоде для романтических и личных достижений, но каждая возможность приносит с собой тест на выносливость.

С 21 августа Венера в Деве встретится с Марсом в Близнецах, создавая переломный момент в вашей романтической жизни. Вы можете почувствовать сильное влечение к новому человеку, который кажется вам идеальным. Однако важно помнить, что новые отношения могут казаться более привлекательными только из-за отсутствия опыта. Лучше работать над теми отношениями, которые у вас уже есть. Важно не поддаваться иллюзиям и осознавать, что любые партнерства нуждаются в усилиях.

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