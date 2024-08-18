Три знака зодиака ждет разговор с бывшими до конца августа: гороскоп

Ретроградный Меркурий известен своим непредсказуемым влиянием. Астрологи говорят, что во время этой фазы в дверь некоторых знаков зодиака постучатся бывшие. Ретроград освещает старые связи, возвращая его в центр внимания и побуждая переоценить прошлые поступки.

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Согласно прогнозу, Близнецы, Львы и Девы предстанут перед непростым выбором. Это время для важных уроков жизни и ключевых решений.

Близнецы

Ретроград обычно приносит неразбериху и неудачи в общении. Вы можете неожиданно восстановить связь с кем-то из своего прошлого, например, с бывшим партнером, о котором вы почти забыли.

Интересно, что это восстановление связи произойдет именно в тот момент, когда вы полностью отсоединились от прошлых отношений и даже вылечились от них. Ваше внимание полностью перемещено на личное развитие и движение вперед. Таков вот парадокс: как только вы решите сосредоточить свою жизнь вокруг своих потребностей и амбиций, прошлое постучается в вашу дверь.

Лев

Этот период может усугубить давление нерешенных проблем, особенно с бывшим партнером. Вероятность того, что этот человек снова появится на горизонте, очень высока. Важно избегать импульсивных поступков. Следует сделать паузу и подумать о возможных последствиях.

Вы просто можете снова открыть старые раны, которые медленно начали заживать. Оцените свою эмоциональную готовность и подлинные намерения этого потенциального взаимодействия. Убедитесь, что любой шаг, который вы делаете к возвращению в прошлое, оказывает положительное влияние на ваше эмоциональное состояние, а не усложняет его.

Дева

С ретроградным Меркурием в вашем знаке вы острее ощутите интенсивность этого периода. До 28 августа есть высокий риск снова встретить былую любовь. Бывший партнер, снова обратится к вам, ища вашего внимания.

Конечно, вы можете заинтересоваться или даже почувствовать соблазн снова разжечь старое пламя, но будьте осторожны. Намерения, стоящие за этим возвращением, могут оказать значительное влияние на дальнейшую жизнь. Даже если вы давно исцелились от предыдущих отношений, эмоциональные подводные течения ретроградного Меркурия могут заставить вас отреагировать довольно неожиданно.

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